Tomás José Carabolante, alumno de San Francisco, será parte de la delegación cordobesa que participará de la Olimpiada Internacional de Matemática Atacalar 2025. El evento tendrá lugar del 23 al 26 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca y reunirá a jóvenes de varias provincias argentinas y de la región chilena de Atacama.

En total, son 27 los estudiantes cordobeses —de nivel primario y secundario— que fueron seleccionados tras destacarse en la Olimpiada Cordobesa. De este grupo surgieron los representantes que tendrán la oportunidad de compartir experiencias, desafíos y conocimientos junto a sus pares de Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y la Tercera Región de Chile (Chañaral, Copiapó y Huasco).

Aprender y compartir

El encuentro busca potenciar la capacidad de resolución de problemas matemáticos complejos, promoviendo el razonamiento lógico, la creatividad y el trabajo colaborativo entre jóvenes de diferentes contextos. La propuesta contempla, además de la competencia, diversas actividades pedagógicas y de integración.

“Estamos orgullosos de los más de 60.000 estudiantes que participaron en la Olimpiada Cordobesa, y más aún de quienes nos representarán en esta instancia internacional”, expresó el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra.

Natalia González, subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, destacó el valor de la experiencia para los estudiantes: “Esta instancia es una oportunidad para seguir aprendiendo, luego de haber pasado por todas las etapas de la Olimpiada Cordobesa”.

Delegación cordobesa

Entre los estudiantes seleccionados para viajar a Catamarca figuran jóvenes de diversas localidades de la provincia, como Córdoba capital, Villa María, Río Cuarto, Alta Gracia, Mina Clavero, Santa Eufemia, La Francia, General Cabrera, Colonia Caroya y San Francisco, entre otras.

Por nuestra ciudad, el representante será Tomás José Carabolante, quien competirá en la categoría correspondiente al nivel secundario.

Desde el equipo técnico de matemática de la provincia resaltaron el esfuerzo de cada estudiante y el acompañamiento docente que permitió alcanzar este logro. “La preparación fue intensa, pero sobre todo entusiasta. Vimos dedicación, compromiso y muchas ganas de aprender”, explicó Laura Vélez, integrante del equipo técnico de la Subdirección de Desarrollo Curricular.