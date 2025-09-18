Un ensamble de niñas y niños de San Francisco busca llegar al Cosquín Rock 2026

El Ensamble Junior de la Escuela de Canto Primer Piso, integrado por niñas, niños y adolescentes de la ciudad de San Francisco, fue seleccionado para participar del concurso Rockeritos 2026, una competencia provincial que ofrece a jóvenes talentos la posibilidad de presentarse en el escenario del próximo Cosquín Rock.

El grupo ya superó una primera etapa clasificatoria y quedó entre las 25 propuestas elegidas a nivel provincial. La próxima etapa definirá si quedan entre los seis finalistas, quienes tendrán la oportunidad de tocar en la ciudad de Córdoba. De allí, se seleccionarán los dos proyectos ganadores que se presentarán en el escenario del festival en febrero.

“Estamos muy felices y orgullosos de representar a San Francisco en este concurso provincial tan importante”, expresaron desde la escuela en sus redes sociales.

Para participar, el grupo grabó su propuesta musical en el estudio RC Records y realizó con Cecilia Roggero la producción fotográfica que acompañó la presentación del ensamble.

Desde la escuela contaron que el proyecto no solo tiene un valor artístico, sino también pedagógico y humano: el trabajo colectivo, el compromiso y la alegría de compartir escenarios con pares de toda la provincia han sido pilares del proceso. “Les pedimos que nos manden toda la buena vibra, nos apoyen y nos deseen mucha suerte”, invitaron desde el grupo.

El certamen Rockeritos es una iniciativa que busca potenciar la música emergente entre niños, niñas y adolescentes de Córdoba, generando espacios de expresión y participación en escenarios de relevancia nacional. La posibilidad de llegar al Cosquín Rock representa, para muchas agrupaciones, un sueño compartido y una vidriera fundamental para el desarrollo artístico.