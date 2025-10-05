Al Nasad es un bar que parece salido de un cuento, uno donde predomina la naturaleza y para los que siempre soñaron con una también es como una casa del árbol más grande, estilo refugio para escapar justamente de la cotidianeidad.

El lugar está pensado para que quienes llegan no solo coman, sino que también se relajen, respiren y se sientan parte de la naturaleza, no se encuentra muy lejos solo hay que ir hasta Alciro Pereyra 390 en Estación Frontera.

Los impulsores de este particular espacio son Alberto Vignola y Norma Quintero, una pareja que decidió transformar su terreno familiar en un proyecto de vida.

“Pudimos comprar este lugar hace mucho tiempo, ella es Norma, mi compañera de vida, la cocinera. Tenemos este espacio desde hace mucho tiempo y ahora dedicado a lo que es el emprendimiento Al Nasad, y bueno, estamos experimentando nuestra segunda temporada”, contó el hombre a El Periódico.

Se trata de un espacio donde todo es simple, pero también fue pensado con detenimiento. Combina armonía y “una pausa entre el tiempo y el espacio”. La naturaleza fue la que les dio la pauta de qué destino podía tener el terreno: con árboles y plantas, estructuras con puentes y mucho material reutilizado

Más allá de lo comercial, hay una idea clara: “Elegimos un lema, que es el de la armonía entre el tiempo y el espacio. El tiempo que ustedes como clientes se toman y el espacio que uno le brinda de vegetación, las mesas, las plataformas que construimos son para que la persona que se siente al cenar esté totalmente acogida por el entorno, así baja el estrés de la semana”.

Emprender

Antes del bar Norma y Alberto tenían trabajos propios, la iniciativa surgió de su experiencia y el deseo compartido. “Cuando trabajábamos los dos, nos íbamos a la mañana, volvíamos los dos a la tarde, en un momento me dijo, ‘¿qué tal si ocupamos este lugar en algo que sabemos hacer los dos?’”. Bastó el espíritu aventurero para que echaran a andar su proyecto.

El primer intento fue sencillo y de bajo perfil. Probaron con una rotisería normal a la que iba la gente del barrio. En ese tiempo, prestaron atención a sus clientes que los fines de semana se sentaban a esperar, y no había nada para hacerlo. Fue así que nació la primera plataforma donde se distendían.

A fines de 2023 regresaron de la Patagonia con una decisión tomada: “Volvimos con la decisión de trabajar durante el invierno e inaugurar en noviembre y nos sorprendimos con la respuestas de los clientes”, aseguraron.

Comunidad

El nombre del lugar no es casual “significa en parte lugar de descanso o roca partida” y esa identidad también se expresa en los detalles como el empleo de material reciclado, elementos naturales, la comida artesanal realizada sin máquinas y en “La cocina de Norma", como la llaman a la isla donde trabaja.

El proyecto les abrió oportunidades en el mundo del emprendedurismo. “Nos llamaron por una propuesta de apoyo económico a través de un préstamo de la provincia de Santa Fe a los microemprendimientos. Aprovechamos porque habíamos tenido en un momento saturación de gente, nos había quedado chico el lugar y queríamos agrandar para que la gente se sienta más cómoda”.

A nivel empresarial ofrecen sí una experiencia distinta: mesas al aire libre, luces cálidas, caminos entre la vegetación y una propuesta gastronómica simple pero hecha con dedicación. Por detrás hay mucho más, está Jorgelina -hija de Norma- y los mozos Rocío, Facundo, Nadine y Joel.

Para esta familia el lugar es algo más que un ingreso económico: “No es solamente el hecho de que uno pretende hacer comercio, dijimos pensemos en el futuro viendo a la gente que pueda disfrutarlo con nosotros, es muy difícil a veces hacerle ver a las personas que podemos disfrutar en un entorno natural”.