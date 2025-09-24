La Secretaría de Gobierno y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Francisco recuerdan que se encuentra en sus últimos días el 5º Ciclo de Muestras Septiembre-Octubre en el Centro Cultural San Francisco (Mitre esq. Paso). Esta edición reúne los trabajos de tres artistas con miradas distintas pero complementarias sobre el arte, la forma, el entorno y la identidad.

Las muestras que se pueden recorrer son:

“Dicho” – Marcos Bertone Artista autodidacta y oriundo de San Francisco, Bertone presenta una serie de objetos tallados en madera que reflexionan sobre la comunicación humana. Su obra se nutre del legado de su padre, modelista motriz, y de su madre, docente de educación artística.

“Secuencia” – Damián Ontivero Reconocido maestro de artes visuales y activo promotor cultural, Ontivero expone una selección de pinturas, dibujos y collages. Sus obras generan atmósferas donde se entrelazan lo espiritual, lo físico y lo sobrenatural, inspiradas en la vida cotidiana del barrio.

“Los juegos de la luz. Caminos de Pigmentos” – Guillermo “Gui” Barberis Artista visual, muralista y diseñador formado en la Universidad Nacional de Córdoba, Barberis propone una instalación pictórica que invita a imaginar paisajes ilusorios, oníricos, que remiten a un paraíso inventado.

Las muestras ofrecen una oportunidad única para conocer el trabajo de artistas locales y regionales que ponen en diálogo técnicas, lenguajes y sensibilidades contemporáneas. La entrada es libre y gratuita.