Tres miradas, un mismo espacio: los artistas del 5º Ciclo de Muestras hablan sobre su obra

El Centro Cultural San Francisco (Mitre esquina Juan José Paso) sigue siendo escenario de uno de los ciclos expositivos destacados del año: continúa en exhibición el 5º Ciclo de Muestras Septiembre-Octubre, conformado por las obras de Guillermo “Gui” Barberis, Damián Ontivero y Marcos Bertone, tres artistas con trayectorias y lenguajes distintos, pero una misma búsqueda: la conexión entre el arte y lo cotidiano.

“Los juegos de la luz”: el paisaje íntimo de Barberis

Guillermo “Gui” Barberis, artista visual, muralista y diseñador formado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNC, presenta su muestra “Los juegos de la luz. Caminos de Pigmentos”, una serie de obras recientes en las que confluyen pintura, instalación y escultura, organizadas en torno a un eje conceptual ligado a la naturaleza humana.

“Son bastantes obras, fueron como cinco camionetas para llevar todo al museo, casi una mudanza”, comentó entre risas Barberis en diálogo con La Mañana de El Periódico. “Se trabajó en series, hay mucha obra pequeña que suma casi cien cuadros, y después hay esculturas y obras de mediano y mayor tamaño que hacen un conjunto. Yo vengo de la escuela del diseño, entonces tiene como una unidad todo el conjunto de obras”.

El autor explicó que su búsqueda comenzó como “un diálogo entre esta cuestión más artificial que nos caracteriza y esta naturaleza a la cual pertenecemos”, y que el árbol se convirtió en símbolo central de ese recorrido. “Las que se exponen son todas obras que se hicieron en los últimos dos años”, señaló.

Agradecido con el acompañamiento institucional, Barberis destacó el trabajo del equipo municipal: “Están sosteniendo la cultura en momentos en que no es muy fácil. Se está haciendo un buen trabajo, no lo digo por mi muestra, sino porque hay de todo”.

El artista también puso énfasis en la importancia de invitar al público local a acercarse al espacio: “Notamos que hay mucha gente que no conoce el lugar, o que viaja y va a museos, pero acá no se anima a entrar. El Centro Cultural tiene horario ampliado y es para disfrutar”.

“Secuencia”: la poética urbana de Ontivero

Por su parte, la muestra “Secuencia”, del reconocido artista local Damián Ontivero, combina dibujos, pinturas y collages en los que el barrio, la vida cotidiana y las emociones que surgen de lo real son el motor de su trabajo plástico. “No es un barrio en específico, sino una especie de barrio imaginario, postales cotidianas con situaciones fuertes y otras más tranquilas. Trato de encontrar en todo aquello que veo en la calle motivos para poder llevarlos a la plástica”, expresó.

Sobre su aporte en esta muestra, precisó: “Presento dos series, una que venía trabajando hace unos años en óleo y acrílico, y otra que es continuación de una muestra de collage que hice este año en la Escuela de Bellas Artes, que se llama Nada. Es un título fuerte, porque nada puede ser todo”.

Para Ontivero, el arte tiene una función social: “Yo en realidad hago un arte social. Me interesa mucho lo que pasa en el día a día, y cada vez que abordo un tema trato de plasmarle toda la poesía posible. Detrás de cada situación que pasa en la realidad, siempre hay algo bueno para rescatar”.

También valoró el proceso compartido con los otros artistas: “Fue una linda experiencia. Creo que el hilo conductor está presente y el mensaje está bien definido. Vos cuando recorrés las tres muestras te das cuenta que, de una manera u otra, tienen una unión. Estamos unidos por una misma causa, que es el arte y que siga adelante la cultura”.

“Dicho”: las formas del lenguaje en la madera de Bertone

En “Dicho”, el artista Marcos Bertone —oriundo de San Francisco, autodidacta con formación artesanal— presenta una serie de tallas en madera que exploran las formas del lenguaje humano desde la materia y el oficio. Influenciado por su padre modelista motriz y por su madre, maestra de educación artística, Bertone trabaja con delicadeza y precisión, generando piezas de fuerte impacto visual y simbólico.

Las muestras estarán disponibles hasta la próxima semana inclusive.