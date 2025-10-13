Tres bomberos locales se certificaron como brigadistas forestales nacionales

Entre los meses de agosto y septiembre, los bomberos voluntarios Nelson Fernández, Pamela Robledo y Matías Cravero rindieron la primera etapa del proceso de certificación como brigadistas forestales nacionales. En esta instancia teórica, realizada de manera virtual, abordaron contenidos vinculados a la seguridad, formas de trabajo, reconocimiento de herramientas y procedimientos con aviones y helicópteros.

Posteriormente, el pasado 4 de octubre, los tres integrantes de nuestra institución asistieron al Centro de Capacitación de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, donde completaron la segunda etapa del proceso. Esta fase incluyó pruebas físicas y de habilidades individuales con herramientas.

Dentro de las evaluaciones físicas, los aspirantes realizaron un test de 1000 metros de carrera, abdominales, flexiones y espinales en 30 segundos. En la parte práctica, trabajaron con cinco herramientas distintas para la construcción de una brecha corta fuego.

Tras cumplir con todos los requisitos y aprobar ambas instancias, Fernández, Robledo y Cravero obtuvieron la certificación como brigadistas forestales nacionales. Resta aún la última etapa, que consistirá en la acreditación como brigada forestal de la provincia de Córdoba, cuya fecha será definida próximamente.

La capacitación continúa

Además, cuatro aspirantes mayores de nuestra institución participaron del último encuentro de la currícula de Formación Profesional BN1, llevado a cabo en la localidad de Marull. Esta instancia forma parte del proceso formativo que permite a los futuros bomberos consolidar los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del año, a través de actividades teóricas y prácticas orientadas al trabajo en equipo, la seguridad y la respuesta ante emergencias.

Por otra parte, el protesorero Emanuel Teme completó el curso de Dirigentes, primer nivel, capacitación que apunta a fortalecer el liderazgo, la gestión institucional y la toma de decisiones dentro del sistema bomberil.

Asimismo, el Suboficial Mayor Bombero Voluntario Matías Brusa participó como instructor de la carrera de Dirigentes, segundo nivel, colaborando en la formación de nuevos referentes institucionales a nivel provincial.

Estas instancias de capacitación y certificación reflejan el compromiso permanente de nuestra institución con la formación profesional y el fortalecimiento del cuerpo activo y de sus cuadros de conducción.