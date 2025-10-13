La Dirección de Transporte municipal continúa prestando el servicio gratuito para el traslado de delegaciones de estudiantes, jubilados e instituciones con el objetivo de promover la participación en actividades educativas, culturales y recreativas dentro del ejido urbano.

El coordinador del área, Ariel Frank explicó que los traslados alcanzan de manera gratuita a delegaciones de jóvenes estudiantes, centros de jubilados, instituciones y clubes que requieren transportarse hacia distintos puntos de la ciudad.

Algunos de esos lugares son el Centro de Vetarnos de Malvinas, el Archivo Gráfico, el Polideportivo Municipal, la Biblioteca Popular, el Centro Cultural o Tecnoteca, entre otros, para desarrollar y participar de actividades educativas, deportivas o culturales.

“Este beneficio que se brinda desde el municipio es muy importante para que instituciones y organizaciones puedan realizar actividades y trasladarse dentro del ejido urbano. Como dice nuestro intendente Damián Bernarte, hay cosas que las naturalizamos, pero esto no ocurre en otras ciudades; otorgar la posibilidad de que mucha gente pueda participar de distintos eventos y actividades culturales no se da en todos lados”, dijo Frank.

Vale recordar que aquellas instituciones que requieran del servicio, deberán solicitarlo con un mínimo de 10 días de anterioridad, detallando cantidad de personas a trasladar, origen y destino, horario de ida y de regreso, entre otros requisitos. Por consultas y solicitudes, tienen que contactase mediante mail a dmovilidad.munisfco@gmail.com donde deberán enviar una nota con la información detallada o comunicarse al 03564-439145, de lunes a viernes, de 7 a 13.

Del mismo modo, el coordinador comentó que este beneficio es para traslados puntuales dentro de la ciudad y que aquellas delegaciones de la zona que visitan San Francisco y requieran movilizarse a un espacio determinado, también podrán solicitarlo.