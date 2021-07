Tras ser convocado para Bake Off, Tortorella viajará a Buenos Aires a bordo de su moto

Finalmente Fernando Tortorella (67), el vecino de San Francisco que se postuló para el programa Bake Off de Telefé con un video en el que hace una pastafrola, fue convocado y deberá viajar este fin de semana a Buenos Aires para estar presente en uno de los reality más importante de Telefé este mismo lunes.

Cabe recordar que para postularse, Tortorella presentó un video en donde se puede lo observar haciendo una pastafrola. Su habilidad no llegó de ninguna capacitación, sino que aprendió por cuenta propia, siguiendo recetas. Tras ello, este jueves debió cumplir con una videollamada, por medio de la cual se lo evaluó decorando una torta.

"Ayer me llamaron para confirmarme que estoy convocado, lo único es que no me supieron decir dónde va a ser el evento. Pero sí o sí el lunes yo me tengo que presentar al lugar al que me van a avisar. De 1500 personas que estaban postuladas tengo la suerte de ser uno de los que eligieron, de los que convocaron", contó orgulloso.

Respecto a "Bake Off Argentina, El gran pastelero", se trata de un reality show de pastelería basado en el programa británico The Great British Bake Off. El programa se emite en un formato semanal, donde en cada programa un participante es eliminado. Consiste en dos pruebas semanales, un desafío técnico y un desafío creativo. En cada uno de ellos los participantes son evaluados por el jurado y, en función de los resultados obtenidos, deciden quién es el pastelero estrella de la semana y quién debe abandonar la competencia.

La primera temporada del reality se estrenó en abril de 2018 y finalizó en junio del mismo año, con Gastón Salas como ganador. En 2020 se estrenó una segunda temporada, la cual se estrenó en marzo y culminó en julio de ese mismo año, con Damían Pier Basile consagrándose como ganador, tras la descalificación de Samanta Casais.

En moto

A partir de su convocatoria, el vecino decidió embarcarse en otra aventura: viajará a Buenos Aires a bordo de su moto, con la que ya lleva varios viajes realizados. "Mañana estoy viajando para Buenos Aires, me voy en moto", adelantó.