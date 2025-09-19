La Municipalidad de San Francisco avanza en la reorganización del tránsito en el sector de Avenida Trigueros y calle Ecuador, donde en los últimos ocho días se registraron al menos tres accidentes de distinta consideración.

Según pudo saber El Periódico, la próxima semana se llamará a licitación pública para adjudicar las obras de traslado de semáforos, una medida que apunta a mejorar la seguridad vial en un cruce que ya fue escenario de hechos graves, entre ellos, el accidente fatal que en mayo le costó la vida a Rubén Ludueña, de 70 años.

De acuerdo a fuentes municipales, una vez adjudicada la obra, se estima que los nuevos semáforos estarán habilitados dentro de un mes, plazo que dependerá del avance de la empresa contratada.

Mientras tanto, continúan los reclamos de vecinos y usuarios frecuentes de la zona por la adopción de medidas de seguridad y también por la alta velocidad y falta de respeto a las normas de tránsito por parte de conductores.

En los últimos nueve días se registraron accidentes de distinta consideración con lesionados y daños materiales en el sector, en Trigueros con Juan de Garay, con Roca y Hernández.

Cambios en circulación y señalización

Las medidas que contempla el plan de reorganización incluyen:

Traslado de semáforos: los dispositivos ubicados actualmente en calle Ecuador, en sus cruces con Bv. Roca y Juan de Garay, serán reinstalados sobre Avenida Serafín Trigueros, en las mismas intersecciones. El objetivo es adaptarlos a la nueva dinámica de circulación del sector.

Cambio de sentido en calle Ecuador: el tramo comprendido entre Independencia Norte y Avenida Rosario de Santa Fe pasará a tener sentido único de sur a norte.

Habilitación de estacionamiento: en el mismo tramo de calle Ecuador, sobre el margen oeste, se levantará la prohibición de estacionar. En los demás sectores, se mantendrá la doble mano para favorecer el tránsito barrial.

“Una zona que cambió su dinámica”

Desde la Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana, su titular Nelson Carrizo explicó semanas atrás que los cambios responden a la transformación que vivió el sector desde la pavimentación de Trigueros, entre Bv. Roca y Rosario de Santa Fe. “Estas modificaciones buscan optimizar la organización del tránsito, brindar mayor seguridad a conductores, peatones y ciclistas, y adecuar la infraestructura vial a las necesidades actuales de la ciudad”, señaló.

Carrizo agregó que la implementación de los cambios se realizará una vez concluidas las tareas de adecuación y señalización, y que se informará con anticipación a vecinos y usuarios habituales a través de los canales oficiales del municipio.

Finalmente, remarcó que el cambio de sentido de calle Ecuador y la habilitación para estacionar solo entrarán en vigencia cuando estén completadas todas las obras previstas.