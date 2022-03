Tras luchar contra el cáncer, Franco Tessio participará de la carrera más extensa del mundo 

Los días 11,12 y 13 de marzo se llevará a cabo en la localidad cordobesa de Villa General Belgrano una de las carreras deportivas única en su tipo y más extensas del mundo, “602k Atletas Extremos” y nuestra ciudad contará con la representación del atleta Franco Tessio, primer competidor sanfranciqueño que se suma a este desafío.

Para dar a conocer la noticia, el intendente Damián Bernarte encabezó una conferencia de prensa acompañado por el atleta Franco Tessio, el secretario de Gobierno Rodrigo Buffa, el director general de Gobierno Carlos De Rosa, el director de Deporte Juan Iturburu y la presidenta del ALCEC Catalina Borello.

“La verdad que es un momento especial para nosotros desde la gestión del gobierno municipal estar aquí con Franco, y la idea también de lo que nosotros denominamos Declaración de Principios por parte de la Municipalidad de San Francisco porque el deporte es una política de estado, por lo que genera el deporte, la formación con valores y capacidades para la vida. Por lo tanto el recibir a un atleta que va a competir en la carrera más extrema del mundo de 602k, tiene que ver con todos esos valores adquiridos de respeto, responsabilidad y disciplina”, manifestó el intendente.

De igual modo, Bernarte destacó que “la participación de Franco en esta carrera tiene un aditamento especial, porque la misma cuenta con muy pocos competidores para lo cual fue previamente seleccionado, y que como si fuera poco esta selección se ha dado además dentro de un proceso de superación de una enfermedad y eso le da aún más valor. Es un orgullo para nuestra ciudad por su valentía y su mensaje de superación, optimismo y máximo rendimiento”.

Frente a ello, Franco Tessio sostuvo: “Es una autosuperación de uno mismo, hace años que vengo participando de triatlones y distancias largas, pero una carrera como ésta es la primera vez que voy a hacer".

"Es un desafío personal luego de haber pasado en el 2020 momentos complicados con la enfermedad de mi papá, luego su pérdida y después a los dos meses y medio me detectaron cáncer de riñón, lo que afronté como un resfrío más para no dejar caer la mente, siendo positivo y al mes de la operación ya estaba corriendo nuevamente”, remarcó.

Acompañamiento y preparación para el gran desafío

Tessio cuenta con apoyo de su familia y el acompañamiento de Gustavo Rosso y Gastón Montenegro para su preparación física ante extrema competencia, para lo cual dedica varias horas del día, con mayor énfasis los fines de semana, para su preparación física.

“La carrera se realizará en Villa General Belgrano, comienza el viernes a las 8 de la mañana con 10k de nado en el Dique Los Molinos, después se corre 2k y hasta el tramo que se realiza en bicicleta de 200k que es el circuito desde Villa General Belgrano hasta La Cumbrecita. El segundo día se larga a las 6 de la mañana con 300k en bicicleta y ya terminando el tercer día son 92k corriendo. Los tramos son de 15 horas, en una primera instancia no hay que superar las 11 hora medias en ciertos tramos, ya que si no se queda eliminado, mientras que si no se supera ese tiempo se habilitan las 15 hs del tramo completo por etapa”, dijo Tessio.

El atleta local comentó además que ante tremendo desafío, su primer objetivo es llegar, mentalizándose en cada etapa y descansando el tiempo restante para obtener una óptima recuperación para la etapa siguiente.

Por último, brindó un mensaje para todas aquellas personas que se encuentran atravesando un momento de dificultad: “Con esta carrera más que todo quería dejar un mensaje a toda la gente que está pasando por una enfermedad o por una situación difícil de su vida, quiero decirles que hay que seguir adelante, ser positivo, buscar objetivos y metas, porque realmente va ayudando muchísimo, por supuesto que es difícil pero se puede, todos podemos seguir adelante”.

En tanto, desde ALCEC, su presidenta Catalina Borello enfatizó en la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer: “No tenemos que quedarnos en decir ya va a pasar, escuchemos siempre nuestro cuerpo, hagamos los estudios a tiempo, porque previniendo tenemos solucionado la mayor parte de nuestra vida. Quiero felicitar a Franco por este desafío demostrando que nada lo supera, que puede con cada desafío”.

Al finalizar, el intendente Damián Bernarte le entregó a Tessio una bandera de la ciudad, por su representación en los “602k Atletas Extremos”.