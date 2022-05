Luego de un tenso inconveniente que se vivió el sábado pasado en el boliche Atlantis con un grupo de simpatizantes de un equipo que viajaban desde Santa Fe a Córdoba e intentaron ingresar a la disco sin estar en condiciones, el propietario Néstor Cacchiarelli decidió informar que desde el próximo fin de semana no se permitirá la entrada a las personas que no estén con "vestimenta acorde".

Si bien el término causó varios comentarios en las redes sociales, el histórico empresario de la noche explicó que se trata de un argumento para que el personal de seguridad pueda evitar el ingreso de vándalos o personas que no están en las condiciones de higiene, salubridad y seguridad para un espectáculo nocturna.

"El objetivo es proteger a las otras personas que van a divertirse y no a tener problemas. Además esto lo tenemos que hacer porque la Policía no provee de uniformados que presten seguridad porque no cuentan con personal suficiente para el servicio", remarcó Cacchiarelli.

"La medida no es para discriminar, siempre tuvimos una mirada amplia para que todas las personas puedan disfrutar de la noche sin importar el género o color de piel. Pero no queremos personas que vayan predispuestas a arruinar la noche o que no estén en condiciones", dijo en El Periódico Radio FM 97.1.

Incidentes

Cacchiarelli relató que el sábado pasado tuvieron un inconveniente con unos simpatizantes de un club de fútbol que venían desde Santa Fe a Córdoba, quisieron ingresar a la disco pero no tenían vestimenta acorde y no estaban en condiciones.

"Este grupo de simpatizantes tenía unas copitas demás y se produjo un verdadero tumulto que arrastró una situación a que algunos ingresen. Esto promovió que gente que agredieron que también respondieran, pero pudo controlar la situación el personal de seguridad", comentó.

Al mismo tiempo, explicó: "Lo de vestimenta acorde busca generar que nuestro personal de seguridad privada tenga que tener un fundamento para pedirle a las personas que no pueden ingresar a la disco porque sino estamos en curso de un trato discriminatorio o algo parecido".

Por esto, sostuvo que "no cuentan con personal adicional dado que la Policía no puede proveer de más personal y si tienen que hacer un servicio de 4 horas quieren cobrar 8 o 12 horas, por lo que tenemos que apelar a la seguridad privada, que tiene sus limitaciones".

En esta línea, Cacchiarelli, continuó: "Al no contar con servicio adicional, nos encontramos con toda una problemática que genera a la postre que tengamos que tener algún tipo de elemento para tratar de controlar el ingreso de esta gente que no está en condiciones".

Por eso, se definió el término de vestimenta acorde se hace el proceso que genera no tener un policía que brinde seguridad. "Hoy como no lo tenemos porque no hay personal desde la Departamental necesitamos algún argumento para proteger al resto de la gente que va a pasar una noche normal", indicó.

También expresó que últimamente están padeciendo algunos problemas con personas que vienen desde afuera y no están en condiciones de higiene, salubridad y seguridad. "El término vestimenta acorde encierra todo esto, es una forma técnica que si se ingresa a un lugar nocturno, esto no es una cancha público o algo parecido", concluyó.