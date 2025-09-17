Luego de la gran convocatoria registrada el martes por la noche, este miércoles 17 de septiembre se realizará nuevamente en San Francisco la propuesta gastronómica “La Noche de la Pizza y la Empanada”, con promociones en los mismos comercios que participaron de la jornada inicial.

“Ante la expectativa que se generó y la concurrencia de anoche, hemos decidido repetir esta noche la Noche de la Pizza y la Empanada”, expresó el director general de Gobierno, Rodrigo Franceschi, quien además destacó el trabajo conjunto con el Centro Empresarial y de Servicios (CES) para fortalecer este tipo de iniciativas que benefician tanto a comercios como a consumidores.

La propuesta es impulsada a nivel nacional por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), y cuenta con el acompañamiento local de la Municipalidad de San Francisco y el CES. El objetivo es fomentar el consumo interno, fortalecer el sector gastronómico y generar un movimiento comercial positivo.

Esta noche, los locales adheridos volverán a ofrecer 50% de descuento en pizzas o promociones de 3x2 en empanadas, de acuerdo a las condiciones definidas por cada comercio (variedades incluidas y formato de la oferta).