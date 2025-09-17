Tras el éxito de la primera jornada, se repite esta noche “La Noche de la Pizza y la Empanada” en San Francisco
Este miércoles 17, los mismos locales adheridos volverán a ofrecer promociones especiales con 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas.
Luego de la gran convocatoria registrada el martes por la noche, este miércoles 17 de septiembre se realizará nuevamente en San Francisco la propuesta gastronómica “La Noche de la Pizza y la Empanada”, con promociones en los mismos comercios que participaron de la jornada inicial.
“Ante la expectativa que se generó y la concurrencia de anoche, hemos decidido repetir esta noche la Noche de la Pizza y la Empanada”, expresó el director general de Gobierno, Rodrigo Franceschi, quien además destacó el trabajo conjunto con el Centro Empresarial y de Servicios (CES) para fortalecer este tipo de iniciativas que benefician tanto a comercios como a consumidores.
La propuesta es impulsada a nivel nacional por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), y cuenta con el acompañamiento local de la Municipalidad de San Francisco y el CES. El objetivo es fomentar el consumo interno, fortalecer el sector gastronómico y generar un movimiento comercial positivo.
Esta noche, los locales adheridos volverán a ofrecer 50% de descuento en pizzas o promociones de 3x2 en empanadas, de acuerdo a las condiciones definidas por cada comercio (variedades incluidas y formato de la oferta).