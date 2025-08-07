Ante el inicio de las obras de la Bicisenda y paso peatonal a nivel y en altura se comunica que a partir del viernes 8 de agosto, y hasta nuevo aviso, se efectuarán cambios en los recorridos A y D del Transporte Urbano de Pasajeros.

LÍNEA A

Al pasar por la Terminal de Ómnibus por 9 de Julio, toma por Buenos Aires – 25 de Mayo – Urquiza – Cervantes, y continúa su recorrido normal. –

LÍNEA D – IDA

Al salir de la Terminal de Ómnibus por 9 de Julio toma por Buenos Aires – 25 de Mayo – Urquiza, y continúa su recorrido normal.

LÍNEA D – VUELTA

Al llegar por Urquiza a la Rotonda toma Caseros – Dante Alighieri – Juan B. Justo, e ingresa a la Terminal.

Desde el municipio aclararon que podría haber otros cambios de acuerdo a la dinámica de la obra, pero todo de ser necesario será notificado oportunamente.