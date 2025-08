Luego del siniestro vial en el que murieron un padre y sus tres hijo en la ruta nacional Nº 19, a la altura de El Tío, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, publicó una serie de mensajes en redes sociales donde reiteró el reclamo por la finalización de los 63 kilómetros pendientes de la autopista que une Córdoba con Santa Fe.

“Estamos tristes, estamos juntos. Hoy abrazamos a las familias de Arroyito que perdieron a sus seres queridos en la Ruta 19. Su dolor también es el nuestro y cada vida que se apaga nos recuerda la urgencia de actuar”, expresó en una de las placas difundidas por su cuenta oficial de Instagram (@peta_bernarte).

En otra publicación, señaló: “La Ruta 19 ya no admite excusas. Este corredor conecta pueblos, trabajos y sueños. Sin autopista, se convierte en una trampa mortal. No es una estadística: son padres, hijos, amigos que no vuelven a casa”.

Bernarte reclamó al Gobierno nacional un único paso administrativo para avanzar con la obra vial: “Pedimos un solo gesto al Gobierno nacional. Necesitamos la firma del decreto que transfiera los 63 km inconclusos. Con ese acto administrativo, las máquinas pueden empezar mañana mismo a construir la ruta”.

En relación con las gestiones provinciales, remarcó que “Provincia lista, intendentes listos”, al asegurar que “el gobernador Martín Llaryora preadjudicó la obra y puso recursos sobre la mesa. Los intendentes del interior respaldamos esa decisión y ofrecemos todo nuestro apoyo técnico y logístico”.

El jefe municipal aclaró que su planteo no busca confrontación: “No buscamos culpables; buscamos soluciones. Este pedido no es contra nadie. Es a favor de la vida, del trabajo y del futuro productivo de Córdoba y del país. El interior no puede esperar más”.

Finalmente, en el mensaje con el que cerró la secuencia de publicaciones, insistió en la necesidad de participación ciudadana: “Seguiremos trabajando juntos. Vigilando los plazos y ofreciendo transparencia total. Te invitamos a sumar tu voz: compartí este mensaje y exigí, con respeto, la firma que hace falta”.