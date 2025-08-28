Después de varios días con cielos despejados y temperaturas agradables, el buen tiempo tiene las horas contadas en San Francisco. Tal como confirmó Roberto Bohn, jefe de la Estación Climatológica y Meteorológica de UTN San Francisco, una baja presión en desarrollo comenzará a afectar la región desde la madrugada del sábado 30 de agosto, dando inicio al esperado fenómeno conocido como la Tormenta de Santa Rosa.

“La baja presión está ingresando desde el sudoeste, interfiriendo en las alturas medias. Va a desplazar esta alta presión que nos está dando días tan lindos. Hoy y mañana todavía tendremos buen tiempo, pero el sábado ya llega a la zona y empieza a descomponer”, explicó Bohn en diálogo con medios locales.

¿Qué se espera para el fin de semana?

De acuerdo al pronóstico, el cambio comenzará en la madrugada del sábado, con cielo totalmente nublado, vientos del este y sudeste, y lluvias que podrían ser persistentes. “Vamos a tener tormentas aisladas que van a ser bastante continuas”, adelantó el meteorólogo.

El fenómeno está asociado a una ciclogénesis, es decir, una baja presión que se instala y se regenera en el norte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Luego, hacia el lunes o martes, es expulsada hacia el sudeste, por el camino que le corresponde hacia el Atlántico”, detalló Bohn.

Al ser consultado sobre el término “ciclogénesis”, que cobró notoriedad en medios nacionales en los últimos días, Bohn aclaró: “Es simplemente una baja presión que se regenera. No es ningún término científico especial. Meteorológicamente es muy común que se hable de esto”.

¿Mito o realidad? El origen de la tormenta de Santa Rosa

Cada año, hacia fines de agosto, reaparece en el imaginario popular el mito de la tormenta de Santa Rosa. Para muchos, es una certeza que cerca del 30 de agosto se desata una tormenta importante. Este año, los pronósticos parecen confirmar la coincidencia.

“El mito viene del siglo XVIII, cuando frente a las costas de Lima, en Perú, una flota pirata estaba por atacar la ciudad. El 29 de agosto el pueblo se reunió a rezarle a la Virgen de Santa Rosa, patrona de Lima. Al día siguiente, una tormenta hundió casi toda la flota y el ataque no se concretó”, relató Bohn, en referencia a la historia que dio origen al nombre del fenómeno.

Más allá del relato religioso, el meteorólogo explicó que “coincide meteorológicamente con una época en que se arman estas tormentas, porque el día ya es más largo y el sol está más fuerte. Es una época de cambio meteorológico y puede haber tormentas. A veces coincide justo el 30, a veces unos días antes o después”.

Aunque aún es difícil estimar con precisión el volumen de agua que caerá, Bohn estimó que podría tratarse de lluvias importantes: “Estamos hablando de 40 o 50 milímetros, pero no se sabe. Cuando no es un frente frío bien definido, es muy difícil predecir cuánta agua va a dejar. Puede llover más en una zona y menos muy cerca”.

Cabe mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la región para el sábado por la mañana y la tarde.

¿Bajan las temperaturas?

Sí, pero no de forma brusca. “La temperatura va a bajar un poco porque entra una alta presión que desplaza a esta baja. La semana que viene va a estar un poco inestable, con viento del este, del sur y sudeste. No va a ser una semana tan hermosa como esta”, aseguró el jefe de estación.

Los días previos al fenómeno se mantendrán con condiciones óptimas, gracias a una alta presión que se instaló sobre la región y que “no se movió ni se desplazó”, explicó Bohn. “Por eso tuvimos días tan hermosos, sin viento, con cielo diáfano. Eso la semana que viene no lo vamos a tener”.