En el marco de la tercera Marcha Federal Universitaria que este miércoles reunió a cientos de miles de personas en todo el país y que tuvo su réplica en San Francisco con una movilización desde la UTN hasta el CRES, el decano de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, Alberto Toloza, expresó su firme apoyo a la defensa de la universidad pública y a la resistencia frente al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

“En nombre de la comunidad que representamos, nuestra universidad, la Universidad Tecnológica Nacional, queremos agradecer y hacerle saber que en términos de lo que nosotros vamos a defender es siempre la calidad educativa. No vamos a bajar los brazos en términos de bajar la calidad para que después se nos acuse de que no cumplimos el rol que tenemos que cumplir”, afirmó Toloza en el cierre de la manifestación local.

El decano subrayó el valor histórico de la lucha universitaria en Argentina y lo vinculó con el presente: “Se dieron luchas, se defendieron y se lograron lo que hoy tenemos como universidad en nuestro país y es símbolo de la educación superior en Latinoamérica. Siempre se construyó democracia con luchas, así que esta no va a ser una excepción”.

En ese sentido, Toloza advirtió que el sistema universitario seguirá movilizado: “Seguramente nos encontraremos en una nueva lucha si nos vuelven a atacar. Gracias”, concluyó.

La movilización en San Francisco reunió a más de un centenar de personas y se sumó a la convocatoria nacional que contó con el respaldo de sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos y la comunidad universitaria.

El reclamo central fue la defensa del financiamiento educativo, tras la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que establecía la actualización de los fondos para universidades públicas y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

Sin presupuesto

Días atrás, el decano Toloza advirtió en diálogo con El Periódico que la falta de previsibilidad presupuestaria obliga a la casa de estudios a suspender y limitar actividades complementarias. “La universidad sostiene a toda costa las actividades básicas, pero tiene serias dificultades para proyectar crecimiento, obras y hasta la compra de insumos”, señaló, alertando además por el estancamiento salarial de docentes y no docentes.