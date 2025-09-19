Todos por Liam: organizan un bingo para que un niño tenga una silla postural

Liam Gorosito tiene 2 años y 10 meses y atraviesa una cruda enfermedad. El niño fue diagnosticado con un tumor luego de una serie de síntomas que comenzaron en febrero de este año, cuando presentó vómitos y, al poco tiempo, dejó de caminar.

Actualmente, explicó a El Periódico su mamá Rocío Gorosito, requiere una silla postural cuyo costo aproximado es de 4600 dólares y lo ayudará a estar más cómodo. Por esta razón su familia realizará un bingo el domingo 21 de septiembre a las 14 horas en el Salón Cultural ubicado en calle 72 y 3 de Frontera.

El valor para participar es de 10 mil pesos por tres cartones, y durante la jornada habrá sorteos, sorpresas y el gran premio de una cocina que se rifará ese mismo día. Se solicita a quienes asistan llevar taza y mate; en el lugar se ofrecerá agua caliente.

La familia atraviesa una situación compleja y apela al acompañamiento de la comunidad para mejorar la calidad de vida de este pequeño. Quienes deseen colaborar o adquirir números pueden comunicarse a los teléfonos (3564) 681705 o (3564) 647281.