Este domingo desde las 17, el Superdomo volverá a recibir una nueva jornada del ciclo Domingos Diferentes, una propuesta cultural y recreativa impulsada por la Municipalidad de San Francisco destinada principalmente a adultos mayores, pero abierta a toda la comunidad.

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro, entretenimiento y disfrute a través de presentaciones musicales en vivo, fomentando la participación y el intercambio intergeneracional.

En esta edición, el escenario contará con la presencia de artistas locales como Mauro Gómez, Mariela Cordoño, José Turina y Los Reales, mientras que el cierre estará a cargo de la banda Amoríos.

Domingos Diferentes forma parte de una serie de actividades pensadas para promover el bienestar, la integración social y el acceso a la cultura en un ambiente ameno y familiar.

La cita será en el Superdomo (25 de Mayo 1923) y no requiere inscripción previa. Solo hay que acercarse y disfrutar de una tarde distinta.