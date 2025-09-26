Este fin de semana ofrece una variada grilla de actividades para disfrutar con toda la familia.

Sábado 27/09

Nueva fecha del Circuito Cordobés de Skate. Desde las 13 hs hasta las 19, la actividad se desarrollará en la pista skatepark de San Francisco, ubicada en Av. Cervantes, frente a la Sociedad Rural, organizada por la Asociación de Skaters de Córdoba, con apoyo de la Asociación Sanfrancquiseña y la Municipalidad.

Participarán skaters de Córdoba y Santa Fe en categorías iniciantes, principiantes, senior y amateur, además del #BestTrick by @thisisbp, con $100 mil en efectivo para el mejor truco.

Comedores y merenderos sociales de San Francisco y Frontera organizan un té con torta para este sábado a las 15 en el Superdomo. La entrada cuesta $3.000 y es a beneficio de seis comedores y merenderos barriales que enfrentan una creciente demanda de asistencia alimentaria.

Domingo 28/9

Última fecha del ciclo Teatreando 2025

La presentación se realizará en el Centro Cultural San Francisco, a las 20 hs, con la presentación de la obra “Ejercicio para actrices” de Griselda Gambaro, la versión libre que propone el grupo Trípticas Teatro, con elenco conformado por Marina Toledo, Marianela Panero y Paula Toranzo.

Reservas de entrada: Trípticas Teatro al teléfono celular 3564 476388 o media hora antes del inicio de la función. El valor general de la entrada es de $6.000.-

Jornada gratuita especial de vacunación antirrábica y adopción de animales

En el marco de la Semana contra la Rabia, de 17.30 a 19 hs, en la Plaza Vélez Sarsfield habrá vacunación antirrábica para perros por parte del municipio y gatos, adopción de animales a cargo de ONG´s locales y entrevistas disertaciones a los médicos veterinarios del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis sobre cuidado animal.

Planterario

Desde las 17 hs, en Tecnoteca, funciones gratuitas para toda la familia, por orden de llegada.

Domingo Diferentes

En el Superdomo, a partir de las 17 hs, con entrada libre y gratuita, destinada a los adultos mayores y el público en general de la ciudad. Se presentarán en esta oportunidad Chango Aguirre, Mariela Cordoño, José Turina y Los Reales y el cierre a cargo de Amoríos.