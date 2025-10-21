Terminar la secundaria es posible: el CENMA Teodoro Asteggiano abre inscripciones

El CENMA Teodoro Asteggiano de San Francisco abrió su periodo de inscripciones para todas las personas mayores de 18 años que aún no hayan finalizado sus estudios secundarios. La propuesta, que combina calidad educativa con un enfoque cercano y adaptado a las necesidades del adulto, permite obtener el título oficial en solo tres años.

Sergio Scarafia, director de la institución, expresó que esta es una gran oportunidad para quienes por diversas circunstancias no pudieron completar la escuela en su momento. "Estamos dando una segunda oportunidad a aquellos que no pudieron por alguna cuestión, generalmente es social o económica, haber terminado su secundario en tiempo y forma”, explicó.

El CENMA se ubica en calle Resistencia 1080 y cuenta actualmente con alrededor de 120 alumnos, una matrícula importante para una escuela de este tipo. Posee dos orientaciones a elección: Economía e Informática, ambas diseñadas para brindar herramientas prácticas que favorezcan la inserción laboral y la continuidad en estudios superiores.

Las inscripciones son para personas a partir de los 18 años, pero igualmente se aceptan si tienen 17 y cumplen 18 en 2026. Las mismas ya están están abiertas y pueden realizarse directamente en el establecimiento, en horario de 19 a 22. La fecha límite es el 15 de diciembre.

El principal requisito es haber terminado el nivel primario. Luego, de acuerdo a la situación de cada alumno, se le indica cómo puede estudiar en el CENMA y completar sus estudios.

Por otro lado, las clases se dictan de lunes a jueves, de 20 a 23.

Cerrar una etapa

“Tenemos muchos alumnos que después de ese secundario pudieron seguir con un título de nivel superior. Tenemos alumnos que están trabajando también en el exterior y que siguen en contacto con el colegio”, explicó Scarafia sobre los resultados de la formación.

El directivo destacó el rol de contención de la escuela y la consideró una familia. “Lo bueno es que siguen en contacto con el colegio. Nosotros somos una gran familia. Somos de barrio Parque, la gente del barrio va, también de Frontera, San Cayetano y Josefina. Pero nuestros alumnos son muy variados, va todo tipo de gente”, agregó.

“El colegio cuenta con internet en todas las aulas, que provee el Estado provincial. También hay alrededor de 20 netbooks que se utilizan. Los chicos tienen equipamiento para poder desarrollar esta actividad que es la informática. Si no hubiese internet o no hubiese netbook, sería imposible”, aclaró

Scarafia resaltó que la finalización del secundario es emocionante para muchas personas y un logro personal muy importante en sus vidas. “Es realmente una experiencia muy conmovedora. Para ellos es la oportunidad de cerrar un un etapa que no tuvieron o no pudieron por alguna cuestión. Generalmente es de orden económico, tuvieron que salir a trabajar”, destacó.