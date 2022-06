El Concejo Deliberante aprobará seguramente el próximo jueves el llamado a licitación para la concesión de la administración, explotación, mejoras, mantenimiento y limpieza de la Estación Terminal de Ómnibus “Presidente Juan Domingo Perón” de nuestra ciudad.

Se trata de un proyecto que debe tratarse en dos lecturas, con la obligación de dos audiencias públicas en el medio en las cuales no hubo participación de ningún sector de la comunidad.

De esta manera, la iniciativa tendrá su aprobación tal cual llegó días atrás al recinto. La oposición, por su parte, elevó algunas críticas al pliego y en uno de los casos se anticipó una propuesta exigiendo que el municipio cumpla un rol importante.

Tras su inminente aprobación, los interesados en comprar el pliego podrán hacerlo desde el próximo viernes.

Cabe recordar que el próximo 30 de junio vence la concesión que actualmente está a cargo de la empresa Termini S.A., la cual no tendría intenciones de continuar después de esa fecha.

Lo que marca el oficialismo

Se estipula que el nuevo concesionario explote comercialmente la terminal por un plazo de ocho años, con posibilidad de prórroga.

Gustavo Bocca, edil del oficialismo, indicó a El Periódico que la idea con las audiencias “era plantear por parte de la comunidad inquietudes”. Sin embargo en ninguna de las dos oportunidades concurrió gente.

Respecto al pliego que se presentó y su objetivo, dijo: “Pensamos que hay que darle un cambio de cara a la terminal ya que es el rostro visible para quienes ingresan desde otro lado. Por eso, a quien se le adjudique debe realizar mejoras y la conservación del edificio.

Bocca aseguró que no se tratará de un “maquillaje” al lugar tal como acusó parte de la oposición al nuevo pliego y agregó: “Hay que tener en cuenta los dos años de pandemia que lógicamente ayudaron al desgaste del edificio. Hay que hacer mejoras lógicamente, pero no se trata de un maquillaje. Este edificio sufrió por no tener actividad y estamos ante una ocasión de llevar adelante las mejoras que la ciudad merece”.

El proyecto de ordenanza aprobado en primera lectura sostiene que la contratación se hará por un canon mensual, pagadero por mes adelantado, a partir del término indicado en el pliego particular.

Mientras se ejecuten las mejoras a realizar en la terminal (ver aparte), el canon mensual al que se obliga el oferente se podrá compensar con certificados por avance de obras del mes anterior al que se desee cancelar, emitido por el órgano de contralor designado a tal efecto por el Ejecutivo Municipal. La anticipación de cancelación de cánones, se tendrá en cuenta para futuros pagos del período de concesión.

La visión de la oposición

La concejal del Juntos por el Cambio, Cecilia Roffé, pidió hacer un análisis más allá de la pandemia, donde reconoció que se afectó mucho al transporte y por ende a la terminal, aunque cuestionó que la falta de mantenimiento y las quejar por el servicio son anteriores a la llegada del Covid-19.

“Vemos que el pliego es el calco del anterior con cosas que no se exigieron al concesionario anterior. Es una oportunidad la de ahora que vamos a perder, se debería haber escuchado a todos los sectores porque es la oportunidad para hacer una terminal moderna”, señaló.

Por su parte, el concejal del Frente de Todos, Andrés Romero, criticó que se apele nuevamente a una licitación entendiendo que este modelo “fracasó con el correr de los años y el estado actual de la terminal lo demuestra”.

“Por más que se abra una licitación nadie garantiza que una nueva empresa invierta en terminal y se ajuste a los pedidos del municipio y la ciudadanía en general”, indicó y solicitó: “Pedimos la creación de un ente autárquico que administre específicamente el sector de la terminal, lo que va a generar mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos y las decisiones políticas al respecto. Debe ser el municipio quien se haga cargo, tiene recursos humanos para ello”.

Lo que hay que mejorar según el pliego

Respecto a las obras que deberá llevar adelante el nuevo concesionario, el pliego marca:

• Grupos sanitarios: revisión general (revoques, impermeabilización, instalación eléctrica y sanitaria, grifería, artefactos eléctricos, carpintería y pintura en general).

• Sala de espera: Impermeabilización de techos, pintura en general (muros, carpinterías, cielorrasos y elementos metálicos); recambio de butacas.

• Oficina de informes, locales en planta baja y alta: reparación de revoques, pinturas y solados existentes.

• Salón de confitería: pintura completa, reparación de revoques, solados.

• Instalaciones eléctricas: reparación de luminarias e instalaciones eléctricas en general, tanto en exteriores como en el interior.

• Puesta en funcionamiento de una Sala de Primeros Auxilios.

• Puesta en funcionamiento de central de información general de la ciudad.

• Acondicionamiento de la terminal para personas con discapacidad.

• Climatización interior del salón.

• Iluminación interior del salón (artefactos existentes y agregar luminarias).

Para el exterior del edificio, se exige:

- Construcción de aleros sobre baños de damas y personas con discapacidad y pintura en elementos metálicos.

- Reparación y/o recambio de solados en zona de plataformas.

- Reparación de vereda exterior del edificio, tanto sobre el Bv. 9 de Julio como por sobre Av. Juan B. Justo.

- Acondicionamiento en general y pintura del edificio: acondicionamiento, reparaciones y pintura completa en mampostería de ladrillos vistos y común, carpintería metálica: techo metálico, escaleras y carpintería de madera.

- Sector equipo de bombeo y gabinete de gas: reparación y pintado de la cobertura y carpintería metálica.

- Reconstrucción y reparación de piso alisado cementicio en rampa para personas con discapacidad.

- Reparación canteros circulares sobre Av. Juan B. Justo, reposición y arreglo de cartelería ubicada en columna dentro del cantero.

- Reparar pavimentos, cordones y tomado de juntas de las calles interiores de la terminal.

- Cubierta de techo y desagües pluviales: impermeabilización de toda la cubierta, controlar embudos, desagües.

- Parquización: mantenimiento de canteros.