En sintonía con la tercera Marcha Federal Universitaria que se realizó este miércoles en todo el país, más de un centenar de personas se movilizaron en San Francisco para rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y exigir un mayor compromiso con la educación pública.

La concentración comenzó en la sede de la UTN y se dirigió hasta el Centro Regional de Educación Superior (CRES), donde se leyó un documento en reclamo de financiamiento a las universidades públicas, en una jornada que replicó en la ciudad el reclamo nacional.

La manifestación había sido convocada por la UTN local y contó con la participación de sus autoridades, entre ellas el decano Alberto Toloza; estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones que agrupan a los distintos claustros universitarios.

También asistieron autoridades municipales, entre ellos el intendente Damián Bernarte y secretarios del Gabinete; referentes de la Unión Cívica Radical como Marco Puricelli (actual concejal de Juntos por el Cambio) y Cristian Canalis (tribuno de cuentas), Andrés Romero (Frente Renovador) e integrantes de numerosos gremios locales y otras entidades.

La manifestación en San Francisco se sumó a las movilizaciones en Córdoba capital y en distintas ciudades del país, y formó parte de la gran jornada nacional en la que cientos de miles de personas reclamaron frente al Congreso de la Nación.