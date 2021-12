Este jueves se realizará un nuevo operativo de vacunación para mayores de 50 años que deben recibir su tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Solo los casos en que hay una diferencia de cinco meses con la colocación de la segunda dosis.

Fernando Giacomino, secretario de Salud, explicó que este jueves se vacunarán personas que no pudieron hacerlo previamente en dispensarios o el pasado martes en el Superdomo. En esta oportunidad se piensan colocar tres mil dosis, para eso se repartirá previamente un número por persona garantizando la vacuna. Quien no lo obtenga deberá esperar otro operativo.

“Se reparten hoy tres mil números y se puede ir desde las 19 hasta las 22. El problema no es la vacuna hoy porque tenemos; el problema es la operatividad porque no se puede vacunar unas seis mil personas sin que se tenga que esperar y eso no lo podemos volver a permitir”, dijo Giacomino.

La meta en enero

El funcionario indicó que el rango de edad de las personas a vacunar irá bajando a medida que se avance con la colocación de dosis.

“Debemos respetar los plazos, el CIDI envía la notificación a aquellos que tienen disponible la tercera dosis a partir de tal día. Si cumplen los cinco meses respecto a la segunda, todos los menores de 50 se pueden poner su dosis, pero no pasará nada si pasan algunos días. Por eso pedimos paciencia”, indicó.

Giacomino dijo que durante enero se harán dos operativos semanales, martes y jueves,

desde las 19 hasta 22, con la misma lógica que la usada este jueves: la colocación de 3 mil dosis por jornada. Sumado a lo que coloque en la Asistencia y dispensarios (Cottolengo, Sarmiento y Jardín), la idea será tener un ritmo de colocación de 8 mil vacunas semanales.

“Un 20% de la población tiene las tres dosis, con ese ritmo calculamos que en un mes llegamos a las 55 mil personas.

Por último, el médico defendió la labor del equipo de salud: “El mismo equipo de salud es el que vacuna y testea. No tenemos un ejército”.