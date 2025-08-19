Té Bingo en el Centro Vecinal San Martín: una tarde para compartir en familia

El Centro Vecinal San Martín invita a los vecinos a participar de un Té Bingo que se realizará el domingo 24 de agosto a las 15 en sus instalaciones de General Paz 1145. El evento busca reunir a la comunidad en una jornada de entretenimiento, sorteos y encuentro barrial.

El valor de la entrada anticipada es de 5 mil pesos e incluye un cartón para jugar y un número para participar de los sorteos. Para quienes asistan sin entrada previa, el valor en puerta será de $7.000. Las niñas y niños de entre 5 y 10 años abonarán $2.000, aunque su entrada no incluye cartón ni número para sorteos.

Quienes deseen adquirir sus tarjetas de manera anticipada pueden comunicarse con Claudia al 15675250 o con Lorena al 15517111.

Desde el Centro Vecinal San Martín destacaron que el objetivo del evento es fortalecer los lazos comunitarios y fomentar espacios de encuentro en el barrio.

Habrá servicio de té, premios y un ambiente familiar pensado para todas las edades.