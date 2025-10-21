Sueños de papel: escribió su primer libro y anhela con publicarlo

En una época donde la tecnología parece haber desplazado al papel, un pequeño estudiante de San Francisco sorprende con un proyecto literario fuera de lo común. Dante Casale, tiene 11 años y es alumno del IPET 50 “Emilio F. Olmos”. Desde los 9 trabaja en un libro escrito e ilustrado íntegramente por él, un “Animalario” en el que combina biología, fantasía y creatividad para dar vida a un universo propio, habitado por especies imaginarias y escenarios que parecen salidos de una enciclopedia fantástica.

El proyecto comenzó casi como un juego. “Siempre me encantaron los animales, la biología, la botánica y los seres que existieron hace millones de años”, explicó Dante. “Un día, en la escuela, teníamos que dibujar un ambiente, y se me ocurrió hacer algo volcánico, con cuevas y criaturas fantásticas. Así nacieron los primeros personajes: el lagarto escorpión gigante, las hadas, el sapo calavera”.

En su cuaderno, cada dibujo viene acompañado por una descripción: el nombre de la especie, su alimentación, sus depredadores y una breve historia. “A veces mezclo animales reales para crear otros nuevos”, relató.

El libro, que comenzó como un experimento en hojas A4 escritas y dibujadas a mano, ya tiene estructura de capítulos y una línea narrativa propia. Su autor lo define como un “animalario”, una palabra que aprendió de su profesora de dibujo. “Había visto bestiarios, pero me dijeron que esto era más un animalario. Entonces empecé a hacerlo así, con ambientes, especies y nombres inventados”, explicó. De esta manera, bautizó su invención con el nombre de “Animalario de la isla Vaquenakori”.

“Gran inventiva”

Su docente, Adriana Galletto, licenciada en Enseñanza de Lengua y Literatura, lo acompaña desde la cátedra en este proceso. “Dante ha creado un libro con un alto grado de ficcionalización, donde aparecen entre 66 y 68 animales inventados. Tiene gran una inventiva y un vocabulario muy particular para su edad. Es un lector curioso, con placer por la lectura y la investigación, algo que no se enseña, sino que se descubre”, contó.

Galletto destacó que el trabajo de Dante supera las expectativas de un primer año escolar. “Lo dejo avanzar con libertad, porque este tipo de inventiva no se puede encasillar. Él une texto, ambiente, dibujo y descripción con un nivel de vocabulario y comprensión poco común para su edad. Si usa nombres científicos, investiga la etimología. No solo escribe: piensa, relaciona, clasifica”, señaló.

El interés por la lectura y la escritura, asegura Dante, también viene de casa y motivado por sus padres. “Lo que busco es que sea biológicamente posible”, explicó con entusiasmo respecto a su libro.

Y luego contó que su sueño es poder ver editado el “Animalario de la isla Vaquenakori”. “Me gustaría hacer copias y venderlo, pero quiero que se vea igual que el original, que fue hecho a mano”, dijo. Algunas hojas incluso las quemó deliberadamente, para darles el aspecto de páginas antiguas.

Para Galletto, el caso de Dante demuestra el valor de la educación cuando se respeta la curiosidad y la libertad de los estudiantes. “Enseñar lengua no es solo enseñar gramática o redacción. Es acompañar el descubrimiento del mundo a través de las palabras. Dante es un niño que encuentra placer en leer, escribir y crear, y eso no se impone: se cultiva”.

Mientras otros chicos de su edad exploran videojuegos o redes sociales, Dante elige un lápiz y una hoja en blanco para inventar su propio universo.