Sportivo Belgrano sufrió otro robo en el Predio Losano, pero sus hinchas lograron recuperar la bomba de agua

Otra vez la misma historia. Sportivo Belgrano vivió un nuevo hecho de inseguridad en el Predio Nicolás Losano, donde en las últimas horas del domingo fue robada nuevamente la bomba de agua que alimenta el sistema de riego de las canchas. Se trata del segundo robo en menos de una semana: el martes pasado, la institución ya había informado el hurto de la anterior bomba, que había sido recientemente repuesta con un gran esfuerzo económico.

“Dos bombas en cinco días. A pesar de estos hechos que perjudican directamente a nuestros jugadores y jugadoras, no van a frenar nuestro empuje ni nuestro trabajo diario por hacer crecer a nuestra institución”, expresaron desde el club a través de sus redes sociales oficiales, con indignación pero también con firmeza.

Sin embargo, la historia tuvo un giro positivo gracias al compromiso de la comunidad. En una rápida acción coordinada entre hinchas y personas cercanas a la institución, la bomba robada fue recuperada horas más tarde. Desde la entidad resaltaron la importancia del acompañamiento y el sentido de pertenencia de quienes se pusieron la camiseta para defender lo que es del club.

“Cuando decimos que es #TodosJuntos, lo decimos convencidos: es la única manera de crecer y defender lo que es nuestro”, señalaron, agradeciendo a cada socio, socia, hincha y simpatizante que ayudó en la búsqueda. “Porque cuando todos tiramos para el mismo lado, los resultados llegan”, concluyeron.

Este lamentable hecho deja en evidencia no solo la vulnerabilidad de espacios deportivos y comunitarios frente a la inseguridad, sino también la fortaleza de una comunidad unida que no está dispuesta a dejarse vencer por quienes dañan lo que con tanto esfuerzo se construye.