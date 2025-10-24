Este viernes se llevó a cabo en UTN San Francisco el 2° Concurso Nacional de Diseño y Modelado de Puentes de Fideos y la 11° Jornada de Modelado Estructural “Spaghetti Bridge”. El evento, que convocó a equipos de distintas instituciones y tuvo como ganadores a Santiago Campagnucci y Joel Sartori, estudiantes de tercer año de Ingeniería Civil en la UTN Rafaela.

El puente presentado por el equipo, llamado “Santi y Joel”, pesaba 256 gramos y logró soportar una carga de 49,03 kilos, lo que les valió el primer puesto de la competencia. El segundo lugar también quedó en manos de estudiantes rafaelinos Daniel Anderegen y Tomás Galimberto, con su equipo “Los Correa”, cuyo puente resistió 50,66 kilos y pesó 304 gramos. El podio lo completó Candela Casas de séptimo año del IPET N° 50 Emilio F. Olmos, quien participó con el equipo “CC Resistenza”, logrando que su estructura, de 340 gramos, soporte una carga de 53,89 kilos.

Con humildad pero también con entusiasmo, los ganadores compartieron su experiencia tras el triunfo. Santiago Campagnucci contó que es el segundo año que participa y que en la primera experiencia no tuvo muy buenos resultados así que cambió de estrategia: "Este año la idea fue hacer algo más sencillo, más fácil de armar, porque veíamos que había muchos problemas con la prolijidad y eso influía mucho en la resistencia del puente”, expresó.

Además, explicó que utilizaron programas de diseño para hacer un modelado 3D que permitían ver la carga con la que iban a trabajar las barras. "Según nuestros cálculos, estaba sobredimensionado un poquito por si había una falla en el material. El fideo no es muy homogéneo en cuanto a resistencia, así que la idea era prever eso”.

Sobre la apariencia de su estructura, destacó que “a simple vista el puente parecía muy frágil, muy débil, pero al final los terminó sorprendiendo” y añadió: "La fe no la perdíamos, así que estoy muy feliz y muy agradecido con todo”.

Por otro lado su compañero Joel Sartori valoró el proceso de aprendizaje que significó participar del concurso: “Es el segundo año que vengo. El primer año tampoco nos había ido bien. Este año hicimos ensayo de compresión y de tracción. Analizamos la estructura con un programa de diseño” y detalló que no construyeron puentes de prueba, sino que se enfocaron en estudiar cada barra individualmente. Acerca de la organización del evento afirmó que "es un concurso muy interesante para venir a participar”.

Este certamen surgió como parte de la cátedra de Estabilidad de la carrera de Ingeniería Electromecánica en la UTN San Francisco. Con los años, se fueron sumando estudiantes de otras carreras e instituciones, como Ingeniería Civil de la UTN Rafaela, lo que potenció el alcance del evento y su nivel técnico.

Durante la jornada, se vivió un ambiente de entusiasmo y colaboración entre participantes, docentes y público en general, quienes siguieron con atención cada una de las pruebas de carga. Vale aclarar que los puentes debían cumplir con estrictas condiciones, entre ellas, pesar menos de 500 gramos y romperse al llegar a una carga de 50 kilos.