El legislador cordobés Agustín Spaccesi, referente del Partido Libertario y candidato a diputado nacional, visitó este martes San Francisco junto al dirigente local Germán Cassinerio, también candidato a la Cámara baja.

En una entrevista en La Mañana de El Periódico Radio, ambos hablaron sobre la situación política, económica y social del país, remarcaron diferencias con sectores del oficialismo y presentaron propuestas de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Si bien se mostró cercano al presidente Javier Milei, el legislador cordobés marcó distancia con algunos sectores de La Libertad Avanza. “Nosotros apoyamos el proyecto de país que tiene Javier, pero tenemos marcadas diferencias con el partido de los Menem. No los queremos dentro del espacio, representan la vieja política y en muchas denuncias de corrupción aparece ese apellido”, afirmó Spaccesi.

Cassinerio reforzó esa postura al señalar: “Somos el partido del presidente Milei, pero sin los Menem. Defendemos las banderas que lo llevaron a la presidencia, como la lucha contra la casta y la vieja política”.

Propuestas legislativas

Entre los proyectos que planean impulsar en el Congreso, ambos candidatos hicieron foco en la seguridad. Spaccesi insistió en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad: “Una persona de 15 años que mata o viola no es un niño. La ley ya reconoce que a los 13 años hay discernimiento, por eso creemos fundamental endurecer penas y tratar a los delincuentes como criminales”.

Además, plantearon una reforma integral de la justicia federal para garantizar mayor celeridad en los procesos. “No puede ser que un ex presidente haya muerto sin ser juzgado después de años imputado. Queremos juicios orales y certezas para la sociedad”, remarcó Spaccesi.

En materia económica, señalaron la urgencia de una reforma tributaria, laboral y previsional. “Es inviable. Eso empuja a la informalidad y destruye el sistema jubilatorio. Hay que simplificar impuestos y generar condiciones reales de inversión”, expresó Cassinerio. También pidieron revisar el sistema previsional, las pensiones por discapacidad y los honorarios profesionales: “Un asistente terapéutico cobra lo mismo hace 14 meses, es indigno”, sostuvo Spaccesi.

Posición sobre la economía nacional

Los dirigentes cuestionaron el rumbo económico del Gobierno nacional y la gestión del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Spaccesi fue categórico: “Este modelo ya fracasó con Martínez de Hoz y con Macri. Creemos en un dólar libre y en dejar actuar a las fuerzas del mercado, no en el control estatal de precios ni de tasas de interés”.

Al mismo tiempo, valoraron el trabajo en seguridad. “Lo hecho en Rosario es impecable, pero necesitamos esas fuerzas también en Córdoba, en San Francisco, en Villa María y en Río Cuarto, donde realmente está la amenaza del narcotráfico”, advirtió el legislador.

Llamado al voto

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Spaccesi hizo un llamado a la participación: “Es muy importante que la gente vaya a votar. El aparato del PJ va a movilizarse, pero si los que tienen autonomía en el voto se quedan en su casa, después no nos quejemos. Piensen como piensen, voten, pero no dejen de ir. Nosotros estamos en el primer casillero de la boleta”.

Cassinerio coincidió en que la elección será clave para definir el rumbo del país: “Argentina necesita una lucha sincera contra el narcotráfico y reformas estructurales en lo económico. Desde San Francisco vamos a llevar esas propuestas al Congreso”.