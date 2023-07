La oficina de empleo de la Municipalidad de San Francisco comenzó su recorrida por los distintos barrios de la ciudad con una oficina móvil de esta dependencia para el asesoramiento y recepción de currículum vitae.

Andrés Manías, director de Desarrollo Económico y Educativo, habló en La Mañana de El Periódico donde destacó que los perfiles más buscados son para el área industrial. “Los más buscados son soldador y tornero, a control numérico y CNC, son los perfiles hoy más buscados por las empresas. De hecho, nosotros cuando pensamos los cursos de formación profesional, los vamos trabajando en base a las demandas que vamos teniendo del sector productivo”, comentó.

“Hace poco hemos lanzado un curso bobinador de motores eléctricos, porque justamente hay una demanda en esos perfiles, hemos desarrollado un curso articulado con la Asociación de Industriales Metalúrgicos y el Municipio de manera conjunta para capacitar; hoy estamos capacitando a cuarenta personas en ese trayecto ocupacional”, agregó.

Por otro lado, Manías también señaló que la labor de esta área municipal también apunta a insertar al mercado laboral a muchos vecinos que han quedado sin empleo, pero también a muchos jóvenes para que terminen el Secundario -requisito casi indispensable-. “La idea es que estos programas vuelva a insertarlos en el mundo laboral. De hecho, tenemos casos exitosos de entre nueve y doce casos de entrenamiento laboral por mes y hay un número importante de personas que vuelven al mercado laboral. Después también muchos chicos que han abandonado sus estudios secundarios y que buscan la posibilidad; nosotros nos ponemos a disposición para que vuelvan a insertarse en el sistema educativo”, indicó Manías.

Y agregó. “Informamos las distintas modalidades que hoy tenemos en San Francisco para para terminar la escuela secundaria. Hay mucho interés en eso ya que particularmente hoy la gran mayoría de las empresas están buscando empleados con título secundario, son las exigencias básicas que están pidiendo y por qué no empezar también por la finalización de los estudios”.

La recorrida sigue en barrio Bouchard y San Martín

En esta oportunidad visitaron el Centro Vecinal de barrio Roque Sáenz Peña con el objetivo de llegar a más vecinos. “Son estrategias de comunicación, con las redes sociales solas no alcanza y con los medios de comunicación tampoco alcanzamos a cubrir a todos, y particularmente, porque en definitiva lo que buscamos con esto es un acercamiento personal. Pensemos que todos los vecinos de cada barrio que se llega a la oficina móvil, escuchamos cada una de las situaciones en particular, eso es lo que buscamos y todas las situaciones son distintas, ahí es cuando podemos empezar a articular cada uno de los programas o acciones que trabajamos en cada caso particular. Es también una una decisión que hemos tomado como municipio el intendente Damián Bernardo en esto nos ha puesto esta directiva de salir a los barrios a trabajar cara a cara con los vecinos”, explicó Andrés Manías.

“Antes estuvimos en barrio La Milka y en Barrio Parque, siempre con éxito porque la gente se acerca y nosotros lo que buscamos es orientar e informar sobre el mercado laboral, sobre las búsquedas y los perfiles que hoy se están buscando en San Francisco”, agregó.

En ese sentido, Manías destacó que esto también sirve para conocer a dónde apunta el mercado laboral e informar sobre cursos y capacitaciones. “También informamos los cursos de orientación y de formación profesional gratuitos que venimos desarrollando durante todo el año y que también articulamos como por ejemplo con el CEDER, los programas de entrenamientos laborales que le permiten a los jóvenes acceder a la primera experiencia laboral, que es un programa similar al PPP que tiene la provincia donde lo que se busca es que se inserten en el mercado laboral a través de este programa donde generan la primera experiencia y las empresas tienen beneficios impositivos y económicos. También asistencia a los microemprendedores y en cuanto a capacitación también las herramientas de financiación disponibles, talleres de búsqueda de empleo y acciones de intermediación laboral”, detalló.

Finalmente, Manías explicó que en los próximos días volverán a informar por dónde sigue la recorrida de esta oficina móvil, que continuaría en los barrios Bouchard y San Martín. “No tenemos todavía el cronograma armado, pero ya lo vamos a ir difundiendo, vamos a ir trabajando y articulando siempre con los centros vecinales, que son importantes, y con el área de Desarrollo Social”

“Lo importante es que también estamos articulando a través del portal de empleo, estamos yendo hacia la digitalización, es decir, cada persona que viene a la oficina, que se pone en contacto con nosotros, además de recepcionarle el currículum en formato físico, el papel, también hacemos la historia laboral digital a través de de de la plataforma del portal de empleo, que es de alcance nacional”, dijo Manías.