Siguen los días soleados y con ascenso de temperatura en San Francisco

Otra jornada primaveral: este miércoles el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada, con una temperatura máxima que rondará los 28°.

El viento será leve a moderado del norte, sin presencia de ráfagas.

Pronóstico extendido

El jueves no mostrará grandes cambios ya que se espera un día mayormente soleado, con algo de nubosidad por la tarde y noche. La máxima trepará hasta los 30°C, con vientos del norte en el mismo rango de intensidad que la jornada anterior.