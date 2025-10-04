Sigue San Francisco Expone 2025: el programa para este sábado

Tras la inauguración el viernes, continúa este sábado la edición 2025 de San Francisco Expone en el predio de la Sociedad Rural, la tradicional muestra agropecuaria, industrial y comercial que cada año reúne al campo, la ciudad y la industria regional en un mismo espacio. La exposición se extenderá hasta el domingo, con una grilla cargada de espectáculos, más de 230 stands, propuestas educativas, experiencias interactivas y actividades pensadas para toda la familia.

Además de los clásicos remates ganaderos y la exposición de maquinaria e insumos agroindustriales, esta edición incorpora novedades pensadas para toda la familia. Una de ellas es la obra teatral “Encuentados”, que reemplaza al tradicional desfile de modas y se presentará el domingo a las 16 en el Salón Amarillo.

Durante todo el fin de semana también se podrá disfrutar del polo gastronómico, una zona especialmente montada por la firma local Betos, que ofrecerá platos variados, food trucks, shows en vivo y ambientación temática.

Uno de los stands más esperados por la comunidad educativa es el del IPEA N° 222 “Agrónomo Américo Milani”, que vuelve a participar con una muestra integral de huerta, vivero, monte frutal y animales. La escuela técnica, con orientación agropecuaria, presentará productos elaborados por los propios estudiantes como mermeladas, dulce de leche, miel, huevos y plantas aromáticas.

El Dúo Aruma llega con su música y la experiencia de Cosquín

Uno de los espectáculos más destacados de la grilla cultural será el del Dúo Aruma, que se presentará este sábado 4 a las 16:30 en la pista central del predio. Integrado por Julieta y Agustín Soto, hermanos oriundos de Comodoro Rivadavia, el dúo combina tradición folclórica con nuevas composiciones, y trae a San Francisco un espectáculo especialmente diseñado para el público local.

Entradas

Sábado 4: $5000

Domingo 5: $5000 hasta las 16 hs / $8000 desde las 16 hs

Beneficios especiales:

Jubilados: sin cargo viernes y sábado (presentando carnet)

Menores de 12 años: sin cargo (acompañados por un adulto)

Socios al día: sin cargo (presentando último comprobante de pago)

Cronograma

Sábado 4

08:30 hs: Jurado de clasificación (toros, terneras y vacas en lactancia)

09:00 hs: Habilitación al público

14:00 hs: Remate de porcinos y lanares

14:30 hs: Remate de vaquillonas y toros Holando Argentino A continuación: remate de toros razas de carne (Pista de remate)

16:30 hs: Show musical en pista central: Dúo Aruma

20:00 hs: Cierre

21:15 hs: Agasajo a expositores

Domingo 5