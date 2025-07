Jubilados provinciales siguen adelante con la recolección de firmas para ingresar un proyecto de ley mediante la iniciativa popular en reclamo de distintos aportes que se les descuentan y consideran perjudiciales.

Las planillas para firmar están disponibles en la Jefatura Policial de San Francisco, ubicada en la esquina de Av. Libertador y Libertad, de lunes a viernes. Pueden suscribir esta petición todas las personas que se encuentran registradas en el padrón de votantes de la provincia de Córdoba.

Hasta el 15 de junio se enviaron 18 planillas con un total de 358 firmas certificadas desde San Francisco. El próximo envío está programado para el 18 de julio y en los últimos días, se distribuyeron folletos informativos en guarderías municipales, centros vecinales, dispensarios, clínicas, sanatorios, el Hospital J.B. Iturraspe, comercios y otros espacios comunitarios.

Desde el Movimiento Iniciativa Popular San Francisco destacaron: “Estamos recibiendo una respuesta solidaria y comprometida de la comunidad. Cada firma es un acto de justicia hacia quienes trabajaron toda su vida por el bien común. Invitamos a todos a seguir acompañando esta causa que nos representa como sociedad”.

Vale destacar que Este proyecto propone recuperar el 82% móvil; derogar el artículo 58 (aportes solidarios); eliminar el diferimiento en los aumentos; regularizar la Caja de Jubilaciones y modificar la Ley 9277 de APROSS.

No es la primera vez que impulsan el proyecto, anteriormente juntaron 14.000 firmas para ingresar en la Legislatura el proyecto, pero indicaron que no reunían el porcentaje mínimo, luego llevaron 36.000 que excedían lo suficiente, pero no cumplían el requisito de ser certificadas.