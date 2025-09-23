Sigue el buen tiempo: mucho sol y máxima de 25° para hoy

Sigue el buen tiempo en San Francisco: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que durante este martes el cielo permanecerá despejado y las temperaturas, que están en leve ascenso, podrían alcanzar hoy los 25°. En cuanto a los vientos, se esperan que sean leves y soplen del este y noreste.

Pronóstico extendido

Para el miércoles, el tiempo continuará estable, con cielo despejado gran parte del día y algunas nubes por la tarde. La temperatura oscilará entre los 8° y los 24°, con vientos leves a moderados del noreste y este que estarán acompañados de ráfagas de entre 42 y 50 km/h desde horas de la tarde.