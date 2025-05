Siempre listos: así viven y trabajan los bomberos con más salidas del año en San Francisco

Apenas suena la alarma, dejan lo que están haciendo —una comida a medio servir, un momento familiar, una noche de descanso— y salen a toda velocidad hacia al cuartel. En segundos, cambian de rol: de ciudadanos comunes a servidores públicos voluntarios. No hay sueldo ni horarios, pero sí una certeza: si pueden ayudar, ahí estarán.

Durante el acto oficial por el 88° aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco, se realizó la entrega de distinciones al personal del Cuerpo Activo que más intervenciones sumó en las 455 salidas realizadas durante el 2024. La ceremonia, cargada de emoción y reconocimiento, puso en primer plano a quienes —sin buscar protagonismo— sostienen con vocación una tarea esencial para la comunidad.

Entre los distinguidos, el bombero voluntario Joaquín Robledo (20), fue el que encabezó el listado con 260 intervenciones. Con solo 13 años ingresó al cuartel y, desde entonces, su presencia es constante. “Desde chico siempre venía a bomberos a participar de las actividades. Esto me gustó desde el principio y lo sigo con vocación”, expresó.

Cada salida, cuenta, representa un desafío. “Trato de estar lo más tranquilo posible cuando suena la alarma. Más allá de toda la adrenalina, hay que manejarse con calma para ser útil en el siniestro”. Hoy, Joaquín combina su tarea voluntaria con la carrera de Licenciatura en Administración, y encuentra en el cuartel una segunda familia. “El compañerismo es muy fuerte. Siempre va a haber un compañero para lo que uno necesita”, dijo.

Mujeres a la par

Aunque llevan el mismo apellido, no son parientes, Pamela Robledo fue otra de las mujeres bomberas distinguidas. Integra el cuerpo desde 2018, cuando por primera vez se habilitó el ingreso femenino. Con 195 salidas durante el año, Pamela es bombera, madre y trabajadora del 911 como parte de la Policía de Córdoba. “Siempre me gustó esta tarea. Ni bien se abrieron las inscripciones, no lo dudé”, recordó.

En su día a día, la coordinación es constante. “Vivo cerca del cuartel. Cuando suena la alarma, primero tengo que dejar todo listo con mi bebé para poder venir. Es una cuestión de compromiso, pero también de logística familiar”, contó. Como Joaquín, valora el respaldo de su entorno: “A veces tu familia te acomoda el auto, te abre la puerta, te dice ‘andá tranquila’, eso influye mucho”.

Ambos coinciden en que las salidas más difíciles suelen ser los accidentes con personas atrapadas o incendios estructurales de gran magnitud. Pamela recordó especialmente su primera intervención como bombera dentro de un taller donde se desarrollaba un incendio de gran envergadura: “Había varios riesgos, pero junté el valor y fuimos”.

Más reconocimientos

Durante la ceremonia también fueron distinguidos Micaela Ludueña (226 salidas), Pablo Bazán (199) y Mauricio Saucedo (194).

Durante aquella jornada se realizó a su vez, la presentación de aquellos que portarán las banderas y el estandarte institucional durante el presente año. La Bandera Argentina será llevada por el Oficial Ayudante Matías Cervetti, acompañado por el Sargento Ayudante Gastón Bollati como primer escolta, y la bombera voluntaria Pamela Robledo como segunda escolta. La Bandera de Córdoba será portada por el Cabo Santiago Muratore Salas, y la Bandera de San Francisco por el Sargento Gabriel Caccharelli.

Sus nombres son parte de una red de compromiso que, sin descanso ni luces, está activa cada día.

Más allá del número de intervenciones a las que asistieron los bomberos, detrás de cada número, de cada cifra, hay un llamado inesperado, una urgencia y un pedido de respuesta. En ese instante breve entre el deber y el coraje, los voluntarios de San Francisco hacen lo que pocos harían: se presentan, con entrega, profesionalismo y humanidad.