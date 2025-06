El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura provincial, Miguel Siciliano, expresó su preocupación por las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, y advirtió particularmente sobre las consecuencias del recorte presupuestario al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al que definió como "una herramienta clave para el desarrollo del campo y la producción nacional".

Durante una entrevista realizada en San Francisco, el legislador fue enfático: “Desfinanciar al INTA es malo para la Argentina. Es un instituto que ayuda a nuestros productores a producir y a ser mejores. Hay mucha materia gris, mucho profesionalismo, mucha investigación que se pierde si se lo debilita”. Y agregó: “No hay manera de que la Argentina siga adelante sin el campo, pero mucho menos en contra del campo. El INTA es el campo”.

En la misma línea, Siciliano hizo referencia a las consecuencias del recorte en provincias como Córdoba, al considerar que no se entiende la matriz productiva del interior: “Pensar en la producción es pensar en el campo. Si vos no lo conocés, no entendés lo que estás tocando. El INTA genera tecnología, mejora la producción y da respuestas concretas a nuestros productores en el interior del interior”.

El legislador también hizo hincapié en la tensión entre el ajuste fiscal y la inversión en derechos básicos: “Podés tener superávit fiscal, pero si lo hacés a costa de que los jubilados tengan que elegir entre comer o comprar un remedio, ahí hay un problema. Córdoba tiene superávit hace más de 20 años y lo hace con obra pública, con empleo, con universidades, con políticas sociales. Eso es superávit con la gente adentro”.

Por su parte, el legislador departamental Gustavo Tévez sostuvo que el INTA “es un eslabón institucional fundamental” y recordó que en la ciudad de San Francisco “la agencia de extensión rural de Brinkmann fue construida con fondos aportados por los propios productores”. Para Tévez, la medida “desconoce la historia y la articulación del sistema productivo local”.

Recorrida

En ese contexto, Siciliano llegó a San Francisco como parte de una recorrida por el interior provincial para presentar el programa “Democracia al Aula”, una propuesta de la Legislatura en conjunto con el Ministerio de Educación que convoca a estudiantes del último año del secundario para reflexionar sobre el sistema democrático.

La actividad tuvo lugar este lunes con la participación de más de 300 estudiantes de distintos colegios secundarios de la ciudad. “No hablamos de política partidaria, sino del valor de la democracia, de cómo se vota, qué es una ley, qué es el quórum, cómo funciona la Legislatura. Los pibes tienen mucho para decir y, sobre todo, mucho para enseñarnos”, sostuvo Siciliano.

Además del encuentro con estudiantes, los legisladores visitaron instituciones locales, clubes, bomberos y sectores productivos. Según explicaron, la idea es “recorrer el territorio con los pies en la tierra”, una consigna promovida por el gobernador Martín Llaryora, y mantener el contacto directo con las realidades del interior cordobés.