El operativo del programa “La Muni en tu barrio” retornó a barrio San Martín para realizar mejoras urbanas y servicios de forma integral.

Durante la jornada, se realizaron castraciones gratuitas de mascotas y vacunación antirrábica, se concretaron tareas de pintado de paradas de colectivos en los accesos al barrio, mantenimiento de la traza de las bicisendas y desmalezamiento de terrenos del ferrocarril.

También se llevaron a cabo obras de infraestructura urbana como la reparación de un bache en la intersección de Av. 9 de Septiembre y Libertador Sur, y el arreglo de calles de tierra en Corrientes, Pellegrini y Sarmiento (entre 9 de Septiembre y Carrá), y en Carrá y Carlos Gilli (entre Corrientes y Sarmiento), favoreciendo así la circulación de vehículos y peatones.

Desde la Secretaría de Innovación, se ofreció asesoramiento sobre aplicación móvil “San Francisco”, que permite a los ciudadanos realizar trámites municipales de forma más ágil y directa desde sus celulares.

El operativo se completó con barrido manual y mecánico, así como con la recolección de inertes, tareas clave para el mantenimiento de la limpieza del barrio.

Al respecto, el intendente Damián Bernarte expresó: “Con este programa buscamos que los vecinos sientan a la Municipalidad cerca, que las soluciones lleguen directamente a sus barrios, no sólo se trata de hacer obras, sino también de escuchar y estar presentes en cada necesidad cotidiana. Barrio San Martín es un ejemplo de cómo, con compromiso y trabajo conjunto, podemos mejorar la calidad de vida de todos”.