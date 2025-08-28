Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo la gran culminación de la Semana del Folklore en San Francisco, con un festival multitudinario que tendrá lugar en el escenario de Bomberos Voluntarios. El evento, que se espera que colme la capacidad del "Gigante", contará con la participación de elencos folklóricos de distintos puntos del país y se extenderá desde las 10 de la mañana hasta la madrugada.

Según consideró el Gobierno municipal, la Semana del Folklore, organizada por la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas bajo la dirección de Mario Bessone, “ha sido un éxito rotundo, llevando el talento de los artistas locales a las calles de la ciudad”.

Las actividades comenzaron el pasado viernes 22 de agosto con una peña en el Superdomo, y continuaron el lunes con un festival para niños en el Jardín Botánico. Además, el miércoles por la tarde se realizaron dos intervenciones simultáneas en el centro de la ciudad, con presentaciones de danza y malambo que fueron ampliamente disfrutadas por los vecinos.

El intendente Damián Bernarte expresó su felicitación a los participantes. “Esta es una buena oportunidad para que los vecinos puedan apreciar la calidad de nuestros artistas y esta Semana del Folklore permite mostrar a los bailarines en la calle”, afirmó el intendente.

Bernarte subrayó la importancia de este tipo de iniciativas: “Creo que esto es lo que necesitamos, sobre todo en momentos en los que la cultura pasa a estar cuestionada y sin embargo nosotros pensamos que tenemos que seguir insistiendo en estas iniciativas que nos hacen bien como comunidad”. El mandatario agregó sentirse “muy orgulloso” y felicitó a los artistas “por lo que hacen por el folklore porque eso viene de la mano de la difusión de nuestra cultura”.

Cómo será el festival

El director municipal de Cultura, Gabriel Quaranta, brindó detalles sobre la jornada de cierre. Explicó que este sábado "se desarrollará una competencia folklórica a partir de las 10 hs. y continúa hasta las 3 de la madrugada". Quaranta resaltó que esta es una "experiencia muy linda porque permite brindar un ámbito propicio para bailar a niños pequeños, pre infantiles, infantiles, juveniles, adultos mayores, etc. Es una oportunidad ideal para que bailen todos y la gente se para en el centro para ver a nuestros artistas”.

Finalmente, el director de Cultura enfatizó el fuerte componente familiar que tiene el folklore, ya que está “vinculada con la tradición que se va transmitiendo de generación en generación y eso se advierte claramente en los festivales donde concurre la familia en pleno a disfrutar de las presentaciones”.