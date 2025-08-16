La ciudad de Frontera vivió una semana marcada por la presencia de fuerzas de seguridad, operativos judiciales y hechos de violencia que sacudieron a la comunidad. En pocos días se ejecutó la demolición de un búnker narco considerado por la Justicia como un foco de actividad delictiva y que para los investigadores judiciales tendría conexión con crímenes recientes, incluyendo el del niño Zamir Torres. Además, el presunto crimen de Emanuel Levratto volvió a conmocionar a la localidad.

El jueves por la mañana, un operativo encabezado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y autorizado por el juez Nicolás Stegmayer terminó con la demolición de un inmueble ubicado en calle 96, entre 9 y 11, en un sector poblado y con proximidad a escuelas, centros de salud e instituciones religiosas.

Durante el procedimiento estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenote; y el intendente de Frontera, Oscar Martínez.

En declaraciones a la prensa, el fiscal del Equipo de Microtráfico, Franco Carbone, describió el lugar como “un centro de distribución de violencias” y remarcó que “era un lugar emblemático en la ciudad de Frontera, aquí tuvieron lugar hechos delictivos de gran envergadura para esta comunidad”. Según precisó, allí se registraron tentativas de homicidio, secuestros de estupefacientes, portación ilegal de armas e incluso un homicidio. “Estamos hablando de un lugar inhabitado que solo funcionaba como una boca de expendio de droga”, sostuvo el funcionario judicial.

En esa línea, Carbone señaló que el búnker estaba directamente vinculado a hechos de extrema gravedad ocurridos en los últimos meses, “entre ellos, el homicidio de un niño ocurrido hace unas semanas”. Aunque el parte oficial no mencionó el nombre de la víctima, fuentes del MPA confirmaron que se trataba de Zamir Torres, el niño de cuatro años que murió el 9 de julio pasado tras recibir varios disparos en medio de una balacera registrada en la misma ciudad.

Fuentes extraoficiales indicaron a El Periódico que en las inmediaciones del búnker se habían registrado otros hechos violentos asociados al narcomenudeo. Uno de los casos mencionados es el de Matías Marquese, de 36 años, quien el 6 de julio fue encontrado inconsciente en la vía pública con una grave lesión en la cabeza provocada, según la investigación, por un golpe con un hierro. Fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde permaneció internado diez días, hasta que falleció a causa de las heridas. Por el hecho, se encuentra detenido M.E.G., un hombre de 32 años que habría participado en una violenta disputa con la víctima.

Otro hecho grave relacionado con el mismo sector es el asesinato de Horacio “Totín” Martínez, de 21 años. Martínez fue atacado con múltiples disparos de arma de fuego que le provocaron heridas de perdigones en el muslo derecho, el brazo izquierdo y la zona lumbar. Estuvo internado en el Hospital Iturraspe y falleció el 16 de mayo. Según versiones recogidas en la investigación, un familiar del joven habría atacado a balazos el inmueble que esta semana fue derribado, utilizando una pistola calibre 9 milímetros.

Vecinos del sector donde se encontraba el búnker describieron la zona como escenario frecuente de abusos de armas, amenazas e intimidaciones, con circulación de personas armadas durante la noche. Muchos evitaban transitar por esa cuadra ante el temor de quedar en medio de un tiroteo. Para las autoridades del MPA, la demolición del inmueble constituye un paso importante para desarticular la dinámica delictiva en ese punto específico de la ciudad.

Crimen de Emanuel

Mientras estas investigaciones siguen su curso, otro hecho criminal conmovió a Frontera esta semana. En la madrugada del lunes, Emanuel Levratto, de 28 años, fue hallado con heridas graves en un campo cercano a la zona rural. Aunque fue trasladado al Hospital Iturraspe, llegó sin signos vitales. Según el relato de su cuñada a este medio, “él salió en busca de sus caballos con un menor de edad, cuando llegó al lugar donde lo mataron aparecieron dos muchachos, lo atacaron y lo mataron”.

El joven que lo acompañaba habría buscado ayuda y avisado a la familia, que se dirigió de inmediato al lugar. “Él (por Emanuel) aún seguía con vida cuando ellos llegaron, llamaron a la ambulancia que nunca llegó. El padre desesperado pidió que por favor lo lleven al hospital y los policías lo llevaron”, aseguró la mujer.

La investigación del caso está en manos del fiscal de Rafaela Martín Castellano y las tareas de campo las realiza la Policía de Investigaciones (PDI) de Frontera y Rafaela. Una fuente judicial explicó que no se pueden dar informaciones “para no entorpecer la investigación”, pero confirmó que se tomaron entrevistas a familiares y testigos. La autopsia determinó que Levratto murió por un disparo de arma de fuego en la zona lumbar, aunque también presentaba otra herida de bala superficial y lesiones en el brazo izquierdo.

El hallazgo se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada, y según el informe preliminar, la muerte habría ocurrido al menos una hora y media antes del ingreso al hospital. No se ha determinado aún el móvil del hecho y no se descarta ninguna hipótesis. La familia de la víctima reclama que se esclarezca lo ocurrido y que se identifique a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos.

La semana dejó así un saldo de intervenciones judiciales de alto impacto y tres homicidios bajo investigación, dos de ellos con conexiones que, según las autoridades, apuntan a la actividad de un mismo punto de venta de drogas, y un tercero presuntamente sin vínculo con el resto pero que profundiza la preocupación de los vecinos por la violencia en la ciudad.