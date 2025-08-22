El Parque Industrial y Logístico de San Francisco dio pasos firmes hacia un modelo de producción más sustentable. El reciente logro de la certificación de huella de carbono y la obtención del Sello Verde marcan un hito, pero son el resultado de una estrategia ambiental integral que se viene consolidando desde hace tiempo.

En diálogo con El Periódico, el gerente del Parque, Leonardo Beccaría, repasó las acciones que permitieron alcanzar ese objetivo: “Venimos hace casi un año y medio trabajando con el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, el Ministerio de Producción, el municipio y la Universidad Nacional de Córdoba, que es quien audita, para lograr la certificación”, explicó.

Gestión de residuos y reciclaje interno

Uno de los ejes centrales del plan ambiental es la gestión integral de residuos. El predio cuenta con ocho puntos verdes con contenedores diferenciados para cartón, vidrio, PVC, madera y residuos orgánicos. “Recolectamos internamente y clasificamos todo. Tenemos convenios con dos cooperativas de trabajo de la ciudad que retiran ese material para su reciclaje”, indicó Beccaría.

Varias empresas radicadas en el parque ya reutilizan estos residuos como insumos. “Hay una fábrica que produce mangueras y otra que fabrica adoquines plásticos usando el PVC reciclado”, detalló.

Energía limpia y reforestación

En cuanto al uso de energías renovables, ya son 14 las empresas que instalaron paneles solares para reducir su consumo de energía convencional. Además, cabe recordar, el Parque cuenta con una central de carga para vehículos eléctricos.

Otro eje fuerte es la reforestación planificada: “Colocamos mil árboles nuevos por año. Hoy tenemos casi 25.000 ejemplares dentro del predio”, señaló el gerente. Esto se complementa con un vivero de especies nativas y el programa educativo Sembrando mi huella, que promueve la germinación de plantas entre estudiantes de nivel primario. “Llegamos a ocho escuelas y tenemos más de 800 plantas germinándose”, agregó.

Variables ambientales, económicas y sociales

El proceso de certificación ambiental no se limitó a aspectos ecológicos. El Sello Verde también mide indicadores económicos y sociales: vínculos laborales, relación con proveedores, movilidad interna, generación de empleo e impacto económico en la comunidad.

“El Parque Industrial de San Francisco fue el primero en certificar sostenibilidad a nivel intermedio en Córdoba. Esto no es una moda: es una responsabilidad. Y también es una herramienta estratégica para competir en el mundo actual”, afirmó Beccaría.

San Francisco, presente en la Expo Industria

Beccaría participó esta semana de un panel en la Expo Industria, en Buenos Aires, donde representó a los parques industriales de la provincia. Allí expuso el modelo de San Francisco junto a referentes de Bariloche y Entre Ríos.

“Pudimos mostrar el trabajo conjunto entre lo público y lo privado, y el potencial que tiene San Francisco para seguir recibiendo inversiones”, indicó. Actualmente, el 45% de las industrias radicadas pertenecen al rubro metalmecánico, pero también hay presencia de agroindustria, tecnología, logística y alimentación.

A pesar del contexto económico adverso, el Parque sigue recibiendo consultas de empresas interesadas en radicarse. “El empresariado local es resiliente y está acostumbrado a reconvertirse rápidamente. Hay interés y capacidad para seguir creciendo”, cerró Beccaría.