Seis guarderías municipales cerraron el proyecto de pileta con una jornada recreativa

Este jueves finalizó el Proyecto de Pileta, una iniciativa educativa y recreativa en la que participaron seis de las diez guarderías municipales de San Francisco, con actividades semanales desde abril en las instalaciones del Sport Automóvil Club. La jornada de cierre estuvo protagonizada por las guarderías Paula Albarracín de Sarmiento y Eva Perón, que compartieron juegos, aprendizajes y experiencias en el agua.

Desarrollado mediante un convenio entre el municipio y el Instituto Fasta Inmaculada Concepción, el proyecto contó con la participación del Profesorado de Educación Física, que vinculó la formación teórica de sus estudiantes con una práctica concreta en el medio acuático. Según consignó el municipio, la coordinación estuvo a cargo del profesor Andrés Córdoba, responsable del espacio de Prácticas Acuáticas.

El intendente Damián Bernarte expresó su satisfacción por acompañar la jornada final: “Seis de las diez guarderías municipales llevan a cabo esta actividad entre los meses de abril a noviembre”. Asimismo, manifestó un “profundo agradecimiento” al Sport Automóvil Club por ceder sus instalaciones, y destacó la colaboración de la carrera de Educación Física, en especial del profesor Mariano Castelli, los estudiantes, docentes, auxiliares y familias.

Por su parte, el coordinador de Guarderías Municipales, Jorge Ambrossino, detalló que la jornada de cierre estuvo a cargo de Mariano Castelli, integrante de la Dirección de Deportes del municipio, acompañado por alumnos del profesorado que cursan la materia Prácticas Acuáticas. Según indicó, los estudiantes “participaron activamente en las distintas etapas del proyecto, aportando sus conocimientos y acompañando a los niños en el proceso de adaptación al medio acuático”.

Desde el club anfitrión, la presidenta del Sport Automóvil Club, Mariela Moreno, valoró la continuidad de la actividad: “Todos los años es un placer recibir a las guarderías municipales y ver con qué alegría llegan los chicos al club todas las mañanas a nadar en la pileta”.

También el gerente de la institución, Cristian Ruffino, destacó la tradición del proyecto: “Hace 25 años que las guarderías municipales vienen a nuestras piletas a desarrollar su actividad. Muchos niños disfrutan mucho y aprenden a nadar gracias a este programa. Nosotros, como club e institución de la ciudad, estamos muy orgullosos por colaborar en la prestación de este servicio”.

Finalmente, Moreno subrayó el impacto del proyecto en trayectorias individuales como la de Malena Santillán, quien dio sus primeros pasos en natación en una guardería municipal y luego continuó su formación en el club: “Hoy es una brillante nadadora con un crecimiento que no tiene techo”.