En el marco de las actividades que se llevan adelante a través de los consejos barriales que funcionan en la ciudad, este domingo 14 de septiembre se llevará en el Polideportivo Social de barrio Bouchard, en calle Rioja 1849, el segundo encuentro recreativo, deportivo y cultural propuesto desde la mesa barrial del sector. La actividad será con acceso libre y gratuito.

En esta oportunidad desde las 15 horas los asistentes podrán participar de una masterclass de baile a cargo del instructor David Miño, la presentación de “Julio y su banda” con cuarteto y cumbia. Además habrá sorteos, sorpresas, puestos de ventas y servicio de cantina.

Para referirse al respecto, director general de Promoción de Empleo Andrés Manías, comentó: “La actividad, que se da desde el núcleo de los consejos barriales, tiene que ver una vez más con una propuesta pensada desde lo cultural, lo recreativo, lo deportivo, la cual se realiza por segundo año consecutivo en el Polideportivo de barrio Bouchard y que busca consolidar en estos espacios de encuentro, la participación comunitaria, generando lazos entre vecinos y contención familiar”

En tanto, el instructor de baile fitness, David Miño comentó: “Vamos a contar con la participación de varios instructores de baile, no sólo de San Francisco, sino también de la zona, para compartir con todo aquel que quiera sumarse y venir a divertirse y bailar un rato, no hay límite de edad y solo ganas de pasar un buen momento”.

Por último, Julio Funes, desde el Centro Vecinal del barrio detalló que la actividad se va a extender hasta las 20 horas si el clima lo permite y actuará “Julio y su banda”.

“Para este año esperamos igualar o superar la cantidad de asistentes del año pasado, donde nos acompañaron entre 300 y 400 personas. La invitación es para todos los vecinos de San Francisco que quieran acompañarnos, va a haber cantina-buffet con choripán, pastelitos, empanadas, gaseosas, cerveza, torta, agua sin cargo para el mate. Sólo les pedimos que se acerquen con sus reposeras, equipos de mates y ganas de divertirse”, concluyó.