Se vota este domingo en San Francisco y todo el país: los detalles de la elección

Este domingo 26 de octubre se realizarán en toda la Argentina las elecciones legislativas nacionales. En Córdoba, se renovarán 9 bancas de diputados nacionales entre 18 listas habilitadas. Además, será la primera vez que a nivel nacional se vota con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), similar al que se ya utiliza en nuestra provincia y que reemplaza al viejo formato de boletas partidarias.

En todo el país se eligen 127 diputados nacionales y 24 senadores. Córdoba solo renueva bancas en Diputados. Con la nueva BUP, cada votante recibirá una boleta con todas las listas y deberá marcar con lapicera su opción marcando una cruz o tilde en la lista elegida. El procedimiento es más ágil y busca evitar el robo de boletas.

En San Francisco hay 58.440 electores habilitados (según padrón provisorio), con 168 mesas que se distribuyeron en 21 escuelas.

Córdoba, con peso propio

Con 9 bancas en juego y un escenario de fragmentación política, Córdoba vuelve a posicionarse como un distrito clave en la política nacional, sobre todo por la primera prueba importante para la alianza de Provincias Unidas como espacio opositor al oficialismo nacional. La elección será también una señal del reacomodamiento interno en el peronismo cordobés, la oposición libertaria, la fractura del PRO y la permanencia de la UCR.

Quiénes son los principales candidatos en Córdoba

En Córdoba, los principales candidatos son el ex gobernador Juan Schiaretti (Provincias Unidas), Gonzalo Roca (Libertad Avanza), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Ramón Mestre (UCR). Los candidatos hablaron de “escenario de paridad” y todo indica que el podio quedará conformado entre esos nombres.

Estos son los primeros postulantes de cada lista en la provincia:

Juan Schiaretti (Provincias Unidas): tiene 76 años, es contador y fue tres veces gobernador de Córdoba. Cuestionó duramente al Gobierno nacional en campaña.

tiene 76 años, es contador y fue tres veces gobernador de Córdoba. Cuestionó duramente al Gobierno nacional en campaña. Gonzalo Roca (La Libertad Avanza): abogado, de 46 años, es asesor legislativo y empresario. Es su primera candidatura.

abogado, de 46 años, es asesor legislativo y empresario. Es su primera candidatura. Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba): diputada nacional, tiene 50 años y busca renovar su banca.

diputada nacional, tiene 50 años y busca renovar su banca. Pablo Carro (Fuerza Patria): docente y diputado desde 2017. Tiene 60 años y se postula por la reelección.

docente y diputado desde 2017. Tiene 60 años y se postula por la reelección. Ramón Mestre (UCR): abogado, de 53 años. Exintendente de Córdoba y exsenador nacional. Encabeza la histórica lista radical.

abogado, de 53 años. Exintendente de Córdoba y exsenador nacional. Encabeza la histórica lista radical. Aurelio García Elorrio (Encuentro por la República): abogado, de 71 años. Exlegislador provincial entre 2011 y 2021. Representa una alianza de centro-derecha.

abogado, de 71 años. Exlegislador provincial entre 2011 y 2021. Representa una alianza de centro-derecha. Liliana Olivero (Frente de Izquierda): psicopedagoga jubilada, de 69 años. Fue candidata en varias elecciones y es una referente de la izquierda cordobesa.

psicopedagoga jubilada, de 69 años. Fue candidata en varias elecciones y es una referente de la izquierda cordobesa. Héctor Baldassi (Ciudadanos): exárbitro de fútbol, tiene 59 años. Actualmente diputado nacional, busca mantener su banca tras la división del PRO.

exárbitro de fútbol, tiene 59 años. Actualmente diputado nacional, busca mantener su banca tras la división del PRO. Oscar Agost Carreño (PRO): abogado, de 40 años. Diputado nacional con mandato hasta diciembre, busca reelección con el sello macrista.

abogado, de 40 años. Diputado nacional con mandato hasta diciembre, busca reelección con el sello macrista. Agustín Spaccesi (Partido Libertario): licenciado en administración, de 50 años. Legislador provincial, se postula fuera de los espacios oficiales del mileísmo.

licenciado en administración, de 50 años. Legislador provincial, se postula fuera de los espacios oficiales del mileísmo. Stéfano López Chiodi (Frente de Acción Solidaria): tiene 33 años y es candidato por otro espacio libertario disidente. No tiene trayectoria electoral previa.

tiene 33 años y es candidato por otro espacio libertario disidente. No tiene trayectoria electoral previa. Edgar Bruno (PAIS): i ntendente de Canals desde 2019, tiene 49 años. Representa un espacio ligado al delasotismo.

ntendente de Canals desde 2019, tiene 49 años. Representa un espacio ligado al delasotismo. Julia Di Santi (Nuevo MAS): trabajadora social y docente, de 39 años. Representa a otro sector de la izquierda.

trabajadora social y docente, de 39 años. Representa a otro sector de la izquierda. Pablo Martelli (Partido Demócrata): productor agropecuario de 56 años, de San Francisco. Se postula por una fuerza tradicional de derecha y como representante del campo.

productor agropecuario de 56 años, de San Francisco. Se postula por una fuerza tradicional de derecha y como representante del campo. Alfredo Keegan (Acción por el Cambio): abogado, de 64 años. Fue candidato a intendente de Córdoba.

abogado, de 64 años. Fue candidato a intendente de Córdoba. Juan Saillén (Partido Fe): integrante de una familia sindical en Córdoba, vinculada al peronismo bonaerense. Es su primera candidatura nacional.

integrante de una familia sindical en Córdoba, vinculada al peronismo bonaerense. Es su primera candidatura nacional. Mario Peral (Unión Popular Federal): comerciante, de 64 años. Participó en primarias anteriores sin llegar a las generales.

comerciante, de 64 años. Participó en primarias anteriores sin llegar a las generales. Julio Gerardo Lucero (Córdoba Te Quiero): militar retirado, de 60 años y vinculado a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Cuáles son los documentos válidos para votar el 26 de octubre

De acuerdo a la legislación vigente, los documentos aceptados para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 son los siguientes:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

¿Se puede votar con DNI digital?

No, en ningún caso está permitido votar con el DNI digital. Ni la app Mi Argentina, ni copias digitales en el celular, ni capturas de pantalla tendrán validez ante las autoridades de mesa. Tampoco estarán habilitadas fotocopias, constancias de trámite o denuncias policiales como reemplazo del documento requerido.

Horario y lugar de votación

Las mesas abren a las 8 y cierran a las 18 horas. Se puede votar con el último DNI vigente. El padrón definitivo puede consultarse online para conocer el lugar y mesa de votación.

Obligatorio

El voto es obligatorio para personas entre 18 y 70 años. Jóvenes de 16 y 17 y adultos mayores de 70 pueden votar de forma optativa. Quienes no puedan asistir deberán justificar su ausencia en la Justicia Electoral.

58.440

Son las personas en San Francisco habilitadas para votar, según el padrón nacional provisorio.

168 mesas en 21 escuelas

La elección se hará en 21 escuelas de la ciudad, donde se distribuyeron 168 mesas.

Quiénes pueden votar en las elecciones legislativas nacionales 2025

Podrán votar en las elecciones nacionales de 2025:

Ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados que hayan cumplido 16 años y estén inscriptos en el padrón electoral definitivo.

Adolescentes de 16 y 17 años y personas mayores de 70 tienen voto voluntario.

Ciudadanos entre 18 y 70 años deben votar de manera obligatoria.

Extranjeros residentes en Argentina solo participan en elecciones provinciales si cumplen los requisitos legales, pero no votan en comicios nacionales, detalla la Junta Electoral.

Están justificados y exentos de votar quienes:

Se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación (con constancia policial).

Presenten enfermedades, discapacidad o imposibilidad física acreditada con certificado oficial.

Cumplan funciones como autoridad electoral, judicial o trabajen en servicios públicos esenciales, siempre que la condición esté informada.

Las justificaciones deben presentarse ante la Justicia Electoral provincial hasta 60 días después de la elección para evitar sanciones.