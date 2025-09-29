Quedan pocos días para el comienzo de San Francisco Expone 2025, la 92º Exposición anual de la Sociedad Rural de San Francisco, que tendrá lugar el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de octubre, con una organización que incluye actividades para toda la familia.

En total, habrá alrededor de 230 stands en la Rural, distribuidos en tres salones y en el predio exterior. El lema este año es "El punto de encuentro entre el campo y la ciudad".

Uno de los puntos novedosos de esta edición será el reemplazo del desfile de modas por una propuesta familiar. Se presentará “Encuentados”, el espectáculo dirigido por Adrián Vocos de La Comedia San Francisco que ya fue presentado en Villa Carlos Paz donde obtuvo múltiples premios.

Otro de los grandes atractivos será nuevamente el polo gastronómico, organizado por la firma local Betos, que montará una amplia variedad de propuestas culinarias, contará con espectáculos y ambientación especial.

Estará presente el IPEA N° 222 con su stand y habrá un salón de animales de granja, con incubadoras que permitirán a niños y niñas observar en vivo el nacimiento de pollitos. Esta propuesta está pensada especialmente para las escuelas que visitan la muestra el viernes, pero también estará disponible durante el fin de semana para las familias.

Se realizarán encuestas de satisfacción durante los días del evento, a cargo de estudiantes de la Universidad Fasta y UTN San Francisco, para conocer la opinión del público sobre la experiencia.

Entradas

Viernes 3 $ 5000

Sábado 4: $ 5000

Domingo 5: Hasta las 16 la entrada cuesta $ 5000 y luego $8000

Cierre general de la exposición - el domingo 5 a partir de las 19:30 hs. show en vivo de DALE Q' VA.

Cierre general de la exposición - el domingo 5 a partir de las 19:30 hs. show en vivo de Jubilados : sin cargo (presentando carnet) viernes y sábado

: sin cargo (presentando carnet) viernes y sábado Menores de 12 años : sin cargo (acompañados por un adulto)

: sin cargo (acompañados por un adulto) Socios al día: sin cargo (presentando último comprobante de pago)

Cronograma

Viernes 3 de octubre

09:00 hs: Habilitación de la exposición al público – Visita de escolares

09:30 hs: Jurado de clasificación – Razas de carne

11:00 hs: Corte de cintas – Inauguración oficial de la muestra

15:00 hs: Jurado de admisión – Holando Argentino

17:30 hs: Desfile de bandas de la ciudad

20:00 hs: Cierre de stands

22:30 hs: Cierre de After

Sábado 4 de octubre

08:30 hs: Jurado de clasificación (toros, terneras y vacas en lactancia)

09:00 hs: Habilitación al público

14:00 hs: Remate de porcinos y lanares

14:30 hs: Remate de vaquillonas y toros Holando Argentino A continuación: remate de toros razas de carne (Pista de remate)

16:30 hs: Show musical en pista central: Dúo ARUMA – Ganadores del Festival de Cosquín 2023

20:00 hs: Cierre

21:15 hs: Agasajo a expositores

Domingo 5 de octubre