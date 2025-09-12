Se viene la Noche de la Pizza y la Empanada en San Francisco: estos son los locales adheridos
Será el próximo martes 16 de septiembre y ya está el listado de los locales gastronómicos que participan.
El próximo martes 16 de septiembre San Francisco vivirá una nueva edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, el evento gastronómico que ofrecerá 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas en los comercios participantes.
La iniciativa, organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), con apoyo de la Municipalidad y el Centro Empresarial de Servicos, busca dar un impulso al consumo, valorizar el trabajo de los locales gastronómicos de la ciudad y generar descuentos para las familias.
Locales adheridos en San Francisco
- La Florería – Colón 61 | Tel: 3564 514121
- Ña Justina – Iturraspe 1530 | Tel: 3564 221234
- Lomos El Gordito – J. B. Justo 1050 | Tel: 3564 586772
- Betos Lomos – 9 de Julio 2302 | Tel: 3564 430202
- Copy Shop – 9 de Julio 1427 | Tel: 3564 563537
- Paprik-a Casa de Comidas – Roca esq. Perú | Tel: 3564 643878
- Pizza Ranch – Libertador Norte 44 | Tel: 3564 588971
- La Palma Casa de Té – 25 de Mayo 2028 | Tel: 3564 410380
- Lotus – Rivadavia 570 | Tel: 3564 202065
- Kamebak – Caseros 819 | Tel: 3564 437683
- La Estrella – Caseros 751 | Tel: 3564 420926
- Club Colón – Paraguay y Ameghino | Tel: 3564 567237
- Pizzería Punto y Coma – Belgrano 1859 | Tel: 3564 300304
- La Tanita Pizzería – Av. Chile 433 | Tel: 3564 300888
- Ágape – Urquiza 551 | Tel: 3564 527202
- Lo de Jacinto – Lisandro de la Torre 98 | Tel: 3564 443536
- Milenio Resto’Bar – Brigadier López 250 | Tel: 3564 694545
- Sabor Santafesino – López y Planes 510 | Tel: 3564 581212
- La Árabe – Ramón y Cajal 450 | Tel: 3564 646038
- Pizzería Popular – Cabrera 1864 | Tel: 3564 655953
- Rotisería Va Como Loco – Brigadier López 628 | Tel: 3564 360760
- Nona Fortuna – Gmo. del Barco 251 | Tel: 3564 513448
- Blas House – Perú 98 | Tel: 3564 201721
- Colón Pizzas y Lomo – Iturraspe 1515 | Tel: 3564 696939
- Pepper’s Howard Johnson – Hotel Howard Johnson | Tel: 3564 327868
- Los Tres Soles – Urquiza 787 | Tel: 3564 209296
- Donatello Pizzería – 25 de Mayo 2630 | Tel: 3564 562339