El próximo martes 16 de septiembre San Francisco vivirá una nueva edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, el evento gastronómico que ofrecerá 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas en los comercios participantes.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), con apoyo de la Municipalidad y el Centro Empresarial de Servicos, busca dar un impulso al consumo, valorizar el trabajo de los locales gastronómicos de la ciudad y generar descuentos para las familias.

Locales adheridos en San Francisco