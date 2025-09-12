Se viene el Encuentro de Robótica UTN 2025

La Facultad Regional San Francisco de la UTN será sede del Encuentro de Robótica UTN 2025, una competencia local que se desarrollará el miércoles 17 de septiembre con entrada libre y gratuita. La actividad tendrá lugar en el salón de actos "Santiago Pampiglione", con la organización conjunta del Departamento de Ingeniería Electrónica, el Área de Juventud de la Municipalidad de San Francisco, el IPET N° 50 "Emilio F. Olmos", el IPET N° 264 "Teodoro Asteggiano", la Escuela ProA Desarrollo de Software, la Escuela ProA Biotecnología, la Escuela ProA Técnica, todas de San Francisco; el IPETyM N° 89 de Devoto y la Escuela Proa de Porteña.

El evento contará con dos categorías de competencia: sumo y mini sumo, donde los robots autónomos —programados previamente por los estudiantes— deberán detectar a sus oponentes y empujarlos fuera del área de combate (tatami).

La actividad se enmarca en el cierre de los cursos de Introducción a la Robótica que se desarrollaron en los últimos meses en UTN San Francisco, y funciona además como instancia preparatoria para la Competencia Nacional de Robótica que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el Superdomo de San Francisco. Los cursos estuvieron destinados a estudiantes de los últimos años de siete escuelas técnicas de la región: IPET N° 50 "Emilio F. Olmos", IPET N° 264 "Teodoro Asteggiano", ProA Desarrollo de Software, ProA Biotecnología, ProA Técnica, todas de San Francisco; IPETyM N° 89 de Devoto y la Escuela Proa de Porteña. También formaron parte estudiantes de primer año de Ingeniería Electrónica de nuestra casa de estudios. Las capacitaciones consistieron en seis clases prácticas de dos horas en el Laboratorio de Electrónica de la Facultad, donde se abordaron conceptos básicos de electricidad, electrónica y programación, con el armado progresivo de robots. En total, participaron cerca de 200 estudiantes, quienes construyeron casi 30 robots que competirán en esta jornada.

Además de fomentar el aprendizaje técnico, el objetivo del encuentro es acercar a los estudiantes secundarios al mundo de la ingeniería y mostrar desde dentro cómo se vive la experiencia universitaria. “Queremos que vean que la facultad es un lugar accesible para todos, más allá de si provienen de escuelas técnicas o no”, explicaron desde la organización.

El director del Departamento de Ingeniería Electrónica, Gastón Peretti, sostuvo al respecto: "Desde el Departamento de la Carrera Ingeniería Electrónica, sabemos que estos tipos de encuentros inspiran la curiosidad y fomentan la creatividad. Estamos agradecidos del compromiso y el talento de todos los estudiantes y el entusiasmo que los jóvenes demuestran en cada curso de capacitación que se les brinda".

"Agradecemos a todas las instituciones educativas por el esfuerzo involucrado y consideramos que su esfuerzo, tanto de las instituciones como de sus directivos, es muy importante y se realimenta constantemente cuando se genera, como en este caso, la colaboración entre nuestra Universidad, las instituciones educativas y la comunidad en general en consonancia con el municipio de la ciudad", agregó.

Inscripciones y reglamento

La competencia es abierta a toda la comunidad y no es necesario realizar una inscripción previa, pero se solicita llegar puntualmente a las 12, cuando comenzará la acreditación y la ubicación en los boxes. Luego, entre las 12:30 y las 13 se realizará la homologación de los robots y comenzará la competencia.

El reglamento que se utilizará es el mismo de la Liga Nacional de Robótica, disponible públicamente, y la conformación de los equipos es flexible: aunque se sugiere un máximo de cuatro personas por robot, este requisito no será excluyente para el encuentro local.