Por motivos de fuerza mayor, fue suspendida la conferencia que estaba prevista para este viernes 26 de septiembre a las 19 en la Tecnoteca de San Francisco, en el marco del ciclo de actividades organizadas por el Centro de Estudios Históricos de San Francisco por su 50° aniversario.

Según confirmaron desde la organización, la charla iba a estar a cargo de la Lic. Paula García Veritá, especialista en Ciencias Sociales, Educación y Relaciones Internacionales, quien había sido convocada para disertar sobre “China y sus implicancias para nuestro país”.

Desde el Centro de Estudios Históricos señalaron que la suspensión se debe a motivos de fuerza mayor.