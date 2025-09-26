Se suspendió la charla sobre China prevista para esta tarde en la Tecnoteca
El encuentro formaba parte del ciclo por el 50° aniversario del Centro de Estudios Históricos de San Francisco. La disertación de la Lic. Paula García Veritá iba a centrarse en el rol de China en la política internacional y sus implicancias para Argentina.
Por motivos de fuerza mayor, fue suspendida la conferencia que estaba prevista para este viernes 26 de septiembre a las 19 en la Tecnoteca de San Francisco, en el marco del ciclo de actividades organizadas por el Centro de Estudios Históricos de San Francisco por su 50° aniversario.
Según confirmaron desde la organización, la charla iba a estar a cargo de la Lic. Paula García Veritá, especialista en Ciencias Sociales, Educación y Relaciones Internacionales, quien había sido convocada para disertar sobre “China y sus implicancias para nuestro país”.
Desde el Centro de Estudios Históricos señalaron que la suspensión se debe a motivos de fuerza mayor.