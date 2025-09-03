El Teatrillo renovó su cartelera para septiembre con una agenda cargada de espectáculos imperdibles, que reúnen a artistas locales y a destacadas figuras del ámbito nacional.

Esta semana habrá teatro regional y, además, el sábado se presentará el reconocido bandoneonista Ariel Ramírez, oriundo de Altos de Chipión, con un espectáculo de tango que promete emocionar. El domingo será el turno de la Escuela de Música Primer Piso, que subirá al escenario con sus dos talleres de canto.

Las personas pueden seguir por redes sociales las propuestas, pero también acercarse al Teatrillo y sumar el contacto para la lista de difusión.

Viernes 5 a las 21: Las 7 puertas del perdón

Obra teatral escrita por Teresita Tosco y dirigida por Arturo Gentilini, fue estrenada en marzo de 2025 en la Sala Luis Remonda del Centro Ciudad de Rafaela y continúa en cartelera con funciones programadas.

La trama sigue a Adán y Eva, quienes deben atravesar siete puertas para ayudar a un personaje histórico y, a cambio, obtener el perdón y la posibilidad de regresar al Paraíso.

La obra explora temas como el perdón y la redención. Los actores principales son Teresita Tosco (Eva), Arturo Gentilini (Adán) y Máximo Gentilini (La Serpiente).

Sábado 6 a las 20.30: Ariel Ramirez Tango Quinteto

El prestigioso bandoneonista Ariel Ramírez regresa a San Francisco tras más de una década de giras internacionales para brindar una gala inolvidable en El Teatrillo.

Con más de 35 años de trayectoria, y habiendo llevado el tango argentino a escenarios de Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia y Polonia, Ramírez vuelve con un concierto de proyección internacional, acompañado por músicos de destacada trayectoria.

Su propuesta fusiona tango clásico, jazz y música académica, con un homenaje profundo al legado de Astor Piazzolla. En esta ocasión, cuenta con el acompañamiento institucional del Club de Leones San Francisco, en el marco de su programa Volver a Ver, que facilita kits para cirugías oftalmológicas a personas sin cobertura médica.

Domingo 7 a las 19.30: Primer Piso Canta

La Escuela de Música Primer Piso, bajo la dirección de Leandro Aldrigui, presentará sus talleres de canto en el Teatrillo, ofreciendo una propuesta musical diversa.

La profesora Virginia Pizzi presentará un segmento especial dedicado al tango, donde los alumnos exploran la riqueza de este género emblemático de la música argentina. Por otro lado, el taller coordinado por el profesor Guillermo Benítez ofrecerá un recorrido musical a través de diferentes géneros, abarcando estilos variados para ampliar el horizonte artístico de los alumnos.

Las entradas de los espectáculos se pueden adquirir a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar) o en la boletería del teatro, 9 de Julio 1167 de lunes a domingo de 19 a 21 horas.