Se realizó un taller sobre crianza respetuosa en la Guardería Casa del Niño
Participaron más de 30 personas entre familias y personal del establecimiento. La propuesta se centró en el abordaje de límites en la primera infancia desde una mirada respetuosa y con enfoque de derechos.
Este miércoles se desarrolló un Taller de Crianza Respetuosa en la Guardería Casa del Niño, con la participación de más de 30 personas entre docentes, personal auxiliar, directivos y familias de niños y niñas que asisten al establecimiento. La actividad estuvo a cargo del licenciado en Trabajo Social Rodrigo Beccaría y se enmarca en el convenio de trabajo conjunto entre la Secretaría de Vinculación de la Municipalidad de San Francisco y la carrera de Trabajo Social del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM.
El encuentro tuvo como eje principal la puesta de límites en niños de hasta 3 años, desde una perspectiva de crianza respetuosa, entendida como una forma de acompañar el desarrollo infantil basada en el respeto mutuo, el afecto y el reconocimiento de los derechos de los más pequeños.
Desde la organización destacaron que el taller constituyó un espacio de reflexión, intercambio y escucha, donde se compartieron experiencias vinculadas al trabajo cotidiano en el ámbito educativo y al acompañamiento familiar durante los primeros años de vida.
“Estas instancias permiten pensar estrategias comunes y fortalecer vínculos desde una mirada de protección de derechos. Hablar de límites no es imponer, sino guiar y acompañar el crecimiento de los niños con amor y coherencia”, señalaron desde la coordinación del taller.
El ciclo de talleres forma parte de una serie de acciones conjuntas entre el municipio y el ámbito académico con el objetivo de brindar herramientas a instituciones educativas y familias para el acompañamiento integral en la crianza, respetando los tiempos, necesidades y emociones de la niñez.
La Guardería Casa del Niño continúa así consolidándose como un espacio de cuidado, contención y formación para la comunidad, en articulación con programas que promueven el desarrollo saludable y respetuoso de la infancia.