Este miércoles se desarrolló un Taller de Crianza Respetuosa en la Guardería Casa del Niño, con la participación de más de 30 personas entre docentes, personal auxiliar, directivos y familias de niños y niñas que asisten al establecimiento. La actividad estuvo a cargo del licenciado en Trabajo Social Rodrigo Beccaría y se enmarca en el convenio de trabajo conjunto entre la Secretaría de Vinculación de la Municipalidad de San Francisco y la carrera de Trabajo Social del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM.

El encuentro tuvo como eje principal la puesta de límites en niños de hasta 3 años, desde una perspectiva de crianza respetuosa, entendida como una forma de acompañar el desarrollo infantil basada en el respeto mutuo, el afecto y el reconocimiento de los derechos de los más pequeños.

Desde la organización destacaron que el taller constituyó un espacio de reflexión, intercambio y escucha, donde se compartieron experiencias vinculadas al trabajo cotidiano en el ámbito educativo y al acompañamiento familiar durante los primeros años de vida.

“Estas instancias permiten pensar estrategias comunes y fortalecer vínculos desde una mirada de protección de derechos. Hablar de límites no es imponer, sino guiar y acompañar el crecimiento de los niños con amor y coherencia”, señalaron desde la coordinación del taller.

El ciclo de talleres forma parte de una serie de acciones conjuntas entre el municipio y el ámbito académico con el objetivo de brindar herramientas a instituciones educativas y familias para el acompañamiento integral en la crianza, respetando los tiempos, necesidades y emociones de la niñez.

La Guardería Casa del Niño continúa así consolidándose como un espacio de cuidado, contención y formación para la comunidad, en articulación con programas que promueven el desarrollo saludable y respetuoso de la infancia.