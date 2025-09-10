El pasado domingo se desarrolló en la Biblioteca Municipal de Frontera una charla enmarcada en el Mes de la Prevención del Suicidio, organizada por el Grupo Zuriel, perteneciente al Club de Conquistadores y Aventureros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

La disertación estuvo a cargo de la Lic. Agustina Carabajal, representante de Nexo Enlace, quien expuso sobre salud mental, contención emocional y la importancia de la prevención del suicidio, con énfasis en niños, adolescentes y jóvenes.

La actividad contó también con la presencia de la asociación Familias Unidas y representantes de la Municipalidad de Frontera, que se sumaron a este espacio de sensibilización y diálogo en torno al cuidado del bienestar emocional.