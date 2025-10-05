San Francisco será sede del Encuentro Regional de Emprendedores, una jornada gratuita de capacitación, inspiración y vinculación que se llevará a cabo el este lunes 6 de octubre desde las 19 en el Superdomo.

El evento tiene como propósito profesionalizar y fortalecer la cultura emprendedora, generando espacios de encuentro, formación y acceso a herramientas de apoyo financiero y técnico.

La actividad es organizada en conjunto por la Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción de Empleo de la Provincia de Córdoba y la Fundación Banco de Córdoba.

Durante la jornada se desarrollará un Networking Emprendedor, la presentación de las herramientas del programa “Córdoba Emprendedora”, y la charla “Los esenciales de todo emprendedor”, a cargo de Verónica Sirkovich, reconocida comunicadora, coach y fundadora del espacio Mujeres con Propósitos.

Fortalecer la comunidad emprendedora

El director general de Empleo, Andrés Manías, destacó que el encuentro busca generar un espacio de intercambio y crecimiento colectivo:

“La idea es promover un ámbito de networking, de aprendizaje e inspiración. Invitamos a todos los emprendedores y emprendedoras de San Francisco, y también a quienes están dando sus primeros pasos con un proyecto, a sumarse a esta oportunidad para seguir creciendo en comunidad”, expresó.

Asimismo, Manías señaló que el municipio, a través del programa San Francisco Emprende, continúa fortaleciendo la red local de emprendedores:

“En nuestra ciudad existe una comunidad emprendedora muy activa, que necesita no solo visibilidad, sino también instancias de capacitación, formación y acceso a herramientas de financiamiento”.

El funcionario detalló que la participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de un formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.

“Ya contamos con más de 170 inscriptos y esperamos que se sigan sumando. Este es el cuarto encuentro que realizamos en San Francisco, y cada edición convoca a más emprendedores. Es una política pública que impulsa el desarrollo local, la generación de empleo genuino y la innovación”, agregó Manías.

Apoyo provincial y financiero

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Banco de Córdoba, Matías Beccaría, subrayó el rol de la entidad en el acompañamiento al sector:

“La Fundación es uno de los cuatro pilares del programa Córdoba Emprendedora. Además de la capacitación, la visibilización y el mentoreo, brindamos apoyo financiero a través de líneas de crédito específicas para emprendedores”, explicó.

Beccaría adelantó que durante el encuentro se presentarán novedades sobre las líneas de crédito vigentes y su ampliación, tal como fue anunciado por el gobernador Martín Llaryora, para facilitar el acceso de los emprendedores a nuevas oportunidades de financiamiento.

Finalmente, destacó la importancia de estos encuentros regionales:

“Estas instancias fortalecen el trabajo conjunto entre intendentes, municipios y el ecosistema emprendedor del departamento San Justo y toda la provincia. Buscamos que cada localidad sume su experiencia y continúe construyendo una red provincial de emprendedores”.